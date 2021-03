Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 11 de marzo

09:35 Protesta en Valladolid para exigir la reapertura del Centro de especialidades de las Delicias en Valladolid

Tejiendo Redes, la Asociación Familiar Delicias y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid convocan una vez más una protesta frente a las puertas de la Consejería de Sanidad en Valladolid, mañana viernes a las 12 horas, para exigir la reapertura del Centro de Especialidades del barrio de las Delicias, teniendo en cuenta que ya se han aprobado los Presupuestos de la Consejería de Sanidad de Castilla y León para el 2021, con la incorporación de una partida de los mismos para la reapertura del referido Centro de Especialidades. Los vecinos exigen conocer lo antes posible cuándo van a empezar con la rehabilitación del Centro, qué especialidades volverán a tratarse allí y en qué fechas se procederá a la reapertura del Centro de Especialidades, cuestión que para los vecinos y vecinas que vivimos en las Delicias se está volviendo cada vez más apremiante.

09:30 El Gobierno de Ayuso no cerrará perimetralmente Madrid durante el puente de San José y la Semana Santa

La Comunidad de Madrid anunció este miércoles que no cerrará perimetralmente la región durante el puente de San José y la Semana Santa, puesto que entiende que la medida no es eficaz para evitar contagios por Covid-19 y la competente para decidir al respecto es la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno madrileño entiende que, según el decreto vigente de estado de alarma, Ayuso es la autoridad “competente delegada” para decretar un cierre y no lo consideran una medida adecuada.

MADRID, 10/03/2021.- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ofrece una rueda de prensa este miércoles en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

09:20 Luz verde al convenio entre el Centro de atención a personas con discapacidad de San Andrés de Rabanedo (León) y la UBU

El Boletín Oficial del Estado publicó hoy la resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y da luz verde al convenio entre el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, de San Andrés de Rabanedo (León) y la Universidad de Burgos (UBU), para la realización de prácticas académicas externas.

09:15 XAV no desvela si apoyará la moción y dice que “priorizará” intereses Ávila

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, no ha desvelado cuál será el sentido de su voto en el debate de la moción de censura presentada este miércoles por el PSOE, aunque ha señalado su intención de “priorizar” los intereses de los abulenses “en cualquier escenario político”.

09:05 Convocado el ‘Programa de Arte Joven’ para promocionar la creación artística en Castilla y León

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades convocó hoy, con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el ‘Programa de Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 2021’ para premiar la creación artística y promocionar la obra de jóvenes artistas en las áreas de artes escénicas y cinematografía, artes plásticas y visuales, letras jóvenes, música, gastronomía, diseño de moda y diseño gráfico.

Los beneficiarios serán jóvenes o grupos de jóvenes que residan en algún municipio de Castilla y León, o sean descendientes de castellanos y leoneses, con independencia del lugar de nacimiento o residencia y tengan entre 16 y 30 años de edad.

En el caso de grupos de jóvenes, cuando los mismos estén formados por cuatro o más miembros, se admitirá que hasta un 25 por ciento de los componentes del grupo supere los 30 años. El importe máximo de los premios será de 34.000 euros distribuidos en las diferentes modalidades. El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses a contar desde mañana.

09:00 Suben las temperaturas en Castilla y León

Castilla y León amanece con intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en la segunda mitad del día en zonas de montaña del noroeste y norte, sin descartarlas en otras zonas del oeste y la mitad norte, podrán ser de nieve por la noche por encima de 1600 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Si bien las temperaturas aumentan, tanto las máximas, que podrían alcanzar los 17 grados en algunas provincias como Ávila y Valladolid, como las mínimas, que no bajarán de los cuatro grados.

Tiempo previsto en Castilla y León desde 10-03-2021 hasta 16-03-2021. Info siempre actualizada en https://t.co/8uWGYtNZE0 pic.twitter.com/CQxNs1pEJx — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) March 10, 2021

Resumen del 10/03/2020

El miércoles deja varias noticias de interés de las que LA RAZÓN se hace eco en sus ediciones digital y en papel. Sobre todo esta jornada, histórica, viene marcada por la presentación por parte del PSOE de una moción de censura contra el Gobierno de Fernández Mañueco. Los socialistas cumplen así con la amenaza que lanzaron hace dos semanas cuando avanzaron que estaban pensado en llevar a cabo esta iniciativa para desalojar al presidente de la Junta por la “degradación” democrática, que, a juicio de los del puño y la rosa, está llevando a cabo en esta Comunidad el tándem Meñueco e Igea así como por su “nefasta” gestión de la pandemia del coronavirus.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, va un poco más allá y aseguraba que han decidido presentar esta iniciativa porque era su deber y su obligación para con los castellanos y leoneses.

“Nunca me he escondido y soy consciente de la responsabilidad que asumo personalmente, pero he hecho todo lo posible por ayudar en el peor momento y solo he recibido de la Junta desprecio y soberbia”, decía el dirigente socialista, quien se muestra confiado en que la moción pueda salir adelante, aunque reconoce que a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes. De hecho, a los 35 procuradores de su partido habría que sumar los dos de Podemos, que ya ha dicho que sí que apoyaría la moción, por lo que necesitaría otros cuatro representantes para que la iniciativa llegara a buen puerto.

Tudanca aseguraba que si pensara que va a perder la moción de censura no la habría presentado y aunque decía que no le gusta pronosticar nada ni hacer quinielas ni porras, apuntaba también que hay muchas posibilidades de que salga adelante y se convierta en el próximo presidente de Castilla y León. Unos apoyos que le faltan y que pretende conseguir en estas próximas semanas que se avecinan hasta el debate de la iniciativa, trabajando con discreción, según decía, pero apuntando directamente a Ciudadanos y a sus doce procuradores, a quienes pide que escuchen a la gente y el clamor popular existente en la calle y cumpla con el cambio que prometieron cuando se presentaron a las elecciones en 2019.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, ha querido lanzar un mensaje claro y nítido al PSOE al respecto de la moción de censura y de un posible apoyo de Ciudadanos a la misma: “Abandonen toda esperanza”. Castaño señala que su partido es una formación seria y responsable y que van a cumplir la palabra dada al PP en el inicio de la legislatura con el pacto para la gobernabilidad de Castilla y León. Sobre este acuerdo, además, apunta que va bien y que se está cumpliendo lo firmado e insistía, contundente, que se va a terminar este mandato en 2023 como empezó hace dos años, con las mismas personas, acuerdos y programa.

También en política, este miércoles había pleno de las Cortes. Allí, se aprobaba una iniciativa con la los grupos instan a la Junta a que solicite al Gobierno de España que elimine la tasa de reposición y se cree un mecanismo que permita reducir la temporalidad en las administraciones, mediante un acuerdo con comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Conferencia Sectorial de las Administraciones Públicas, que posteriormente se cierre con las centrales sindicales.

Los grupos votaron todos a favor de uno de los puntos de la proposición no de ley del PP, a través de una enmienda transaccionada con el PSOE, mientras los socialistas y Podemos rechazaron el resto de puntos de la iniciativa, que fueron aprobados con los votos de los procuradores populares, de Cs, Por Ávila, UPL y Vox, con el objetivo de que el “Estado mueva ficha”, a través de una modificación del Estatuto Básico que garantice la estabilidad y una norma que evite la salida de los interinos que pierdan su puesto.

En materia económica, la Consejería de Empleo e Industria, que dirige Ana Carlota Amigo, remitió a los distintos miembros del Diálogo Social, su propuesta de medidas par el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 2021, que recoge una inversión total de 217 millones de euros distribuidos en 88 actuaciones relacionadas con el empleo, la formación, la igualdad y la protección social.

La propuesta recoge actuaciones de las consejerías de Empleo e Industria, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación. Se trata de medidas sociales y económicas destinadas a mantener y recuperar el empleo, avanzar en igualdad de oportunidades, favorecer la inclusión y protección social, mejorar la formación y contribuir a impulsar el cambio de modelo productivo.

En cuanto a la situación epidemiológica, lejos de amainar y reducir el virus a la mínima expresión, los días van pasando y este miércoles se ha vuelto a producir un ligero aumento en los nuevos casos por covid en Castilla y León, al pasar de los 194 del martes a los 228 del miércoles. Un incremento del 17 por ciento en las últimas horas. 228 contagios que se han contabilizado la gran mayoría en tres provincias: Burgos con 60; León con 57 y Salamanca con 42. Ya a más distancia se sitúan Valladolid con 23; Soria con 14; Segovia con 13; Palencia con 9; Ávila con 6 y Zamora con cuatro.

Una jornada donde se han contabilizado otros seis fallecidos, cuatro de ellos se han producido en los centros hospitalarios de Valladolid, mientras que los otros dos han correspondido a Burgos y Soria. Así, las personas fallecidas en los centros hospitalarios ascienden hasta los 5.448, y León y Valladolid son las únicas que han superado el millar con 1.117 y 1.085, respectivamente.

En cuanto a los brotes activos, estos siguen a la baja, y si este martes se contabilizaban un total de 251, la cifra hoy baja gasta los 240, con un total de 1.593 personas vinculados a ellos, por los 1.677 de ayer.

Las altas hospitalarias llegan a 55, para un total de 27.228. Los últimos datos referentes a la presión hospitalaria cifran en 400 pacientes los que se hallan en planta mientras que son 179 los que se encuentran en las UCIs.