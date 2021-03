El Gobierno de coalición garantiza su estabilidad y cohesión

El gobierno de coalición de Castilla y León, formado por PP y Ciudadanos, lanza un mensaje de unidad y de serenidad ante la moción de censura presentada ayer por el PSOE y garantizan la estabilidad y cohesión en la Comunidad, que es lo que necesitan en estos momentos las familias, las empresas y las personas que están padeciendo las consecuencias de esta crisis sanitaria, económica y social.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves le presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguraba que esta iniciativa de los socialistas es una “grave irresponsabilidad” así como lo hubiera sido una convocatoria de elecciones anticipadas por su parte y afirmaba que PP y Cs ”están en la mejor de las sintonías”.

Fernández Mañueco explicaba que en ningún momento se le pasó por la cabeza convocar elecciones e insistía en que su única preocupación en estos momentos son las personas y proteger la salud y la vida los castellanos y leoneses así como facilitar la recuperación económica y apostar por la transformación de la Comunidad. “Mantengo firme mi compromiso con Castilla y León”, decía el presidente, convencido de que con unidad, esfuerzo común y sin enfrentamientos políticos, así como de la mano de las vacunas y de los fondos europeos para la recuperación, pronto la pandemia será un mal sueño y Castilla y León podrá mirar al futuro con optimismo y esperanza.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, por su parte, confirmaba la “estabilidad” del Gobierno de coalición de PP y Cs, “que es el Gobierno de Castilla y León y de la gente, no del Partido Popular o de Ciudadanos”, apuntaba, y se dirigía a los votantes de ambos partidos para decirles que pueden estar orgullosos de ellos. “Somos gente de palabra y que cumple los acuerdos que firma”, aseguraba Igea, a la vez que defendía las cien medidas del pacto por la gobernabilidad alcanzado al inicio de la legislatura y que, según destacaba, se está cumpliendo.

El vicepresidente señalaba que en política lo importante no es con quien se pacta sino las políticas que se van a llevar a cabo y defendía al respecto las políticas “progresistas y liberales” que se están ejecutando en Castilla y León. “estamos contentos con lo que estamos haciendo porque la gente está notando cambios reales”, afirmaba, a la vez que apuntaba, contundente, que en la Junta “no presumimos de las cosas, las hacemos”.

Y señalaba que son los hechos los que los definen y que estos ponen de manifiesto que Castilla y León tiene un Gobierno comprometido con sus ciudadanos.

“Nos nos hemos olvidado de lo que está ocurriendo y de la tera que tenemos por delante, por lo que nada ni nadie nos va a distraer en este objetivo”, afirmaba.

Igualmente, ponía la mano en el fuego el vicepresidente de la Junta hacia los once procuradores de su partido que le acompañan en las Cortes de Castilla y León, y que son los que deben votar en la moción de censura. “Tengo absoluta confianza en ellos; son el alma y lo mejor de nuestro partido”, decía Igea, a la vez que aseguraba que no ha razón para lo contrario y que nadie de ellos “está dispuesto a cambiar de voto por una dádiva”.

Asimismo, el también portavoz de la Junta se mostraba molesto por las declaraciones del socialista Luis Tudanca en las que aseguraba que había mantenido contactos con algunos de ellos, y apuntaba que el secretario regional del PSOE “tendrá que dar muchas explicaciones a los ciudadanos porque sus afirmaciones carecen de rigor”.

También dejaba claro que “la política no puede ser una versión poligonera” de la serie de televisión americana ‘House of Cards’, en referencia a si las declaraciones del PP nacional contra Inés Arrimadas pueden cambiar el actual sentido del voto de Cs en Castilla y León. “No me gusta que la política se plantee en términos de “fichajes y contrafichajes, de “opas hostiles”, apuntaba.

Igea