Aspaym normaliza la maternidad de las mujeres con discapacidad

Este domingo 2 de mayo se celebra el Día de la Madre. Y desde este periódico aprovechamos esta noticia para felicitar a todas las mujeres que disfrutan o han disfrutado de la maternidad.

Una jornada festiva pero no exenta de reivindicación tampoco, al menos desde el colectivo de mujeres que tienen alguna discapacidad, desde donde intentan normalizar también la maternidad ante los perjuicios y obstáculos sociales que aún siguen existiendo en nuestra sociedad.

Es el caso de ASPAYM Castilla y León, que aprovecha este día para se pretende visibilizar el papel de las madres con alguna discapacidad, como es el caso de Rocío, socia de esta entidad social en Valladolid, que tiene una lesión medular a nivel D8 completa, producida por un accidente de tráfico cuando tenía 20 años. En la actualidad tiene 44 años y es madre de una niña de tres, de la que disfruta cada día a tope pese a las dificultades que se encuentra.

“Cuando me quedé embarazada me puse muy contenta, porque llevábamos varios meses intentándolo. Tuve un embarazo muy tranquilo, me dieron la baja al séptimo mes y dos meses después di a luz de forma natural y sin ninguna complicación”, señala esta luchadora, profesora de instituto también, y quien, pese a las inseguridades que pudo sentir, destaca el apoyo de su familia y de su pareja para que todo salga bien en este proceso de crianza de su hija.

Cuenta Rocío que para ella la maternidad es algo “muy serio” y “nada sencillo”, pero que siempre intenta dar lo mejor de sí misma pese a las inseguridades que pueda sentir en algún momento para que su hija tenga calidad de vida y bienestar. “Siempre se tienen dudas con la discapacidad, pero como madre siempre hago lo mejor que sé para que ella esté bien y sea feliz”, apunta.

Rocío no quiere dejar pasar esta jornada del Día de la Madre para advertir también de algunas de las principales dificultades con las que se encuentra en su día a día en esta aventura que iniciaba hace tres años. Y cita la falta de accesibilidad en todos los productos relacionados con la maternidad.

“Para una mujer en silla de ruedas no hay nada pensado para que pueda ocuparse de un bebé de forma autónoma”, lamenta Rocío, quien reconoce que objetos tan básicos como el cambiador, la bañera o la cuna no cuentan con opciones accesibles suficientes.

Finalmente, esta mujer reflexiona sobre los prejuicios que existen en la sociedad hacia el colectivo, aunque admite que en su caso no lo ha vivido de forma directa. “Nunca me he sentido en ningún momento juzgada ni cuestionada por haber querido ser madre con discapacidad, y si lo he sido nadie ha tenido el valor de decirme nada”, señala Rocío, aunque admite que es posible que haya una parte de la población que no esté informada y tenga prejuicios, pero por falta de información.

“Todavía queda mucho por hacer para normalizar del todo la maternidad entre las mujeres con discapacidad, pero sí que detecto que, poco a poco, se está produciendo un cambio a mejor para que las personas con discapacidad estemos más incluidas en la sociedad gracias a la inclusión y la información”, señala.

Desde Aspaym están aprovechando también sus perfiles en redes sociales para visualizar a las madres con discapacidad y como es su proceso de maternidad. Es el caso de Arlenis, quien a pesar de haber avanzado mucho, declara que todavía existen prejuicios y estereotipos hacia las madres con discapacidad y que por eso quiere luchar para visibilizar su papel por el Día de la Madre.