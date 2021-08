Virginia Barcones culpa a la Junta de Castilla y León de ser “un muro” y pide que avance en sus proyectos porque “los fondos europeos ya están aquí”

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Virginia Barcones, culpó a la Junta de Castilla y León por ser “un muro” al no dar a conocer sus proyectos para la Comunidad de cara a la recepción de los fondos europeos. Unos proyectos para los que la líder socialista pidió avances porque “los fondos europeos ya están aquí”.

En la rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE de Valladolid, dentro de la ronda que Barcones está realizando por los centros socialistas de todas las provincias para “trabajar y remar a favor de que Castilla y León sea capaz de captar el mayor volumen de fondos europeos”, la vicesecretaria general socialista criticó la “paralización e indolencia” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el Gobierno de Castilla y León por “no saber aún qué pretende hacer con estas cantidades”.

Un dinero que Barcones cifró en más de 1.300 millones de euros para Castilla y León y cuyas primeras partidas “ya están aquí”, como aseguró que se corroboró ayer en la III Conferencia Sectorial de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE, “desmontando todos los bulos de Mañueco para justificar su falta de trabajo”.

“El dinero se está repartiendo a través de las conferencias sectoriales”, aseguró Barcones, señalando que el Gobierno de Castilla y León “sabía de la distribución” pero, desde la oposición, se desconoce “si tienen algún proyecto, prioridades o criterios de reparto” dado que “han estado centrados en su aspiración de ser oposición al Gobierno de España, como secuaces de la estrategia desleal del PP, y esto les ha pillado con el pie cambiado” mientras otras comunidades, según la vicesecretaria autonómica socialista, “han hecho sus deberes”, informa Ical.

Contrapuso Barcones a la actitud de la Junta la acción desarrollada por el Gobierno de España, que “sigue cumpliendo” a través de convocatorias como la publicada ayer para extender la banda ancha ultrarrápida al cien por cien del territorio español, destinando además para ello “el 21,56 por ciento de este fondo” a Castilla y León, que recibirá 53,9 millones de euros “para una demanda y una deuda histórica con esta comunidad”.

Y es que, después de muchos años “hablando de despoblación y diciendo que esta era una cuestión fundamental para ganarle la batalla, ya tenemos un plan”, si bien Castilla y León cuenta con “la desgracia de ser la segunda comunidad que más sufre la despoblación y que tiene un Gobierno autonómico que no ha hecho nada para corregirla”.

Reivindicó en cualquier caso Barcones también otras cuestiones en las que el Gobierno se está moviendo como el desarrollo del primer PERTE, relativo a la automoción, por el que se invertirán 24.000 millones de euros para la creación de 140.000 puestos de trabajo en “un sector importantísimo para Castilla y León y Valladolid”.

“No son palabras, son hechos”, señaló Barcones, que volvió a pedir por ello que la Junta avance porque “los fondos ya están aquí y no pueden seguir inmovilizados, lastrando las expectativas de Castilla y León” ante unos fondos que el Gobierno de España “ha mandado, está mandando y va a seguir mandando”.

Acompañando a Barcones en la rueda de prensa estuvo el portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid, Francisco Ferreira, que consideró la recepción de los fondos europeos como “la oportunidad del siglo” ya que va a permitir, en el conjunto de España, crear en torno a 800.000 puestos de trabajo e incrementar el PIB un dos por ciento para que la economía española sea “la que más se va a recuperar” de Europa con respecto a la crisis generada por el COVID.

Sin embargo, Ferreira lamentó que en la Diputación provincial aún no se haya avanzado para la creación de órganos con los que gestionar estos fondos, puesto que “la oficina de fondos europeos, que se aprobó hace meses, debería estar avanzada pero no está en movimiento” y también afirmó que existen “dudas” sobre cómo va a gestionar la Diputación los fondos por no presentar proyectos como el plan provincial del vehículo eléctrico o el proyecto sobre cañadas reales.

“Estamos viendo una Diputación previsible y que no se orienta hacia los grandes proyectos”, señaló Ferreira, apuntando que, además, el Gobierno provincial no facilita “más información que el listado con los títulos” de los proyectos por lo que la oposición tiene “el título de la canción pero no la letra”. Por ello, demandó “más participación del resto de los grupos” en la definición de los proyectos porque la actual “no es la mejor forma”.