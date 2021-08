El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer de Salamanca incrementa en un 20% sus atenciones

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (Ciam), dependiente de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, cuya titular es la primera teniente de alcalde, Ana Suárez, incrementó en un 20 por ciento su número de atenciones con respecto a hace un año, según las cifras recogidas hasta el 31 de agosto. “No tendría que existir ningún caso”, manifestó Suárez, quien reconoció que la pandemia contribuyó a maquillar las cifras de 2020, aunque advirtió de que cualquier aumento supone “una señal de alarma”.

Durante una comparecencia en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca, Suárez realizó un balance de las actuaciones del Ciam y dejó claro que las mujeres han de saber que sus responsables están ahí para atender “de manera directa y especializada” todos aquellos casos de personas que puedan estar siendo maltratadas, “haya mediado o no una denuncia previa”.

El teléfono de atención en el 923 27 91 63 y sirve para contactar con un equipo de dos trabajadoras sociales, dos psicólogas y una asesora jurídica que “pone a disposición de las mujeres todos los recursos necesarios para que puedan salir de esta situación”, informa Ical.

El Ciam atendió a un total de 182 mujeres hasta el 31 de julio de 2021. De ellas, 125 fueron mujeres víctimas de violencia de género, si bien en 58 de los casos no existían denuncias previas. En total se realizaron más de 800 intervenciones. La cifra, proporcionalmente, es superior a la del año anterior, cuando las mujeres atendidas de todo el año sumaron 290, siendo 211 casos de violencia de género. “No tenemos claro hasta qué punto los datos son reales porque 2020 fue un año muy raro. En cualquier caso, todo nuestro esfuerzo tiene que seguir estando operativo”, subrayó la concejala de Familia.

Ana Suárez insistió en la importancia de dar a conocer este servicio y el número de teléfono disponible. “Nos consta que hay mujeres en Salamanca que no saben que estamos aquí o que piensan que tiene que haber una denuncia, y no es así. Atendemos a todas las mujeres que estén viviendo una situación en la que su pareja o expareja les esté haciendo sentir mal”, resumió. De hecho, según datos, solo 67 de las 125 mujeres víctimas de violencia en este periodo había interpuesto una demanda previamente.

Asimismo, la teniente de alcalde matizó que 67 mujeres habían sido víctimas de la violencia combinada, es decir, física y psicológica, de las que 27 solo habían experimentado la segunda. “Realmente, seguimos entendiendo que la violencia se trata únicamente de la física y no es así. Algunas mujeres vienen y nos dicen: “No me vais a atender porque no me ha puesto la mano encima”, y no es cierto. Que no la deje salir, que queme su ropa, que la aleje de su familia o amigos también es violencia. Es un intento de aniquilaras como persona, y es el objetivo de los maltratadores”, sentenció.

De las mujeres que acudieron al Ciam, 85 fueron atendidas por las trabajadoras sociales en atención individualizada y 102 por las psicólogas en intervención individualizada. Se realizaron más de 800 intervenciones en total. En todo el 2019 fueron 989, mientras que en 2020 ascendieron a 1.502. Además, 19 mujeres están recibiendo intervención psicológica grupal de manera presencial con tres grupos de ayuda mutua y 15 menores víctimas están siendo atendidos en intervención psicológica individual.

Tras dar a conocer los datos, Suárez recalcó que “todos los comportamientos de una pareja o expareja que van dirigidos a hacer que una mujer se sienta mal es maltrato, y ninguna debe aceptarlo”. “Desde el Ayuntamiento ponemos a disposición de todas las salmantinas un servicio especializado, gratuito y confidencial para que cualquier mujer, incluso aunque no haya interpuesto denuncia, tenga a su alcance los apoyos necesarios. Además, pedimos a todos los salmantinos, hombres y mujeres, que recuerden que estamos aquí, y que animen a ponerse en contacto con nosotros a cualquier mujer que esté viviendo una situación de este tipo”, concluyó.