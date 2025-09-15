Valladolid busca a los mejores jugadores de puzles

Tras finalizar ayer las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo, Valladolid da el pistoletazo este lunes y hasta el próximo 21 de septiembre al Campeonato Mundial de Puzles 2025, que regresa a la capital del Pisuerga con una cifra récord de participantes: 3.623 jugadores de 72 países con una importante presencia europea (sólo Alemania contará con 140 competidores). Una cita en la que, además, debutan representantes de Nigeria, Pakistán, Kenia, Marruecos o Filipinas.

La Federación Mundial del Puzle (WJPF) organiza este campeonato que está reconocido enel Libro Guinness de los Récords como la mayor de este tipo.

Los más de 3.600 participantes buscarán encajar todas las piezas de los rompecabezas en menos de una hora y en tres categorías (individual, por parejas y por equipos) con un total de veintidós pruebas en juego.

Por primera vez, participantes individuales y por parejas tendrán que elegir entre dos modelos de puzle de 500 piezas que se adapten a sus preferencias, una opción que ya se puso en marcha en la categoría de equipos que elegirán entre varios puzles de 1.000 piezas.

El 20 de septiembre tendrá lugar la finales de parejas e individual, en la que los jugadores deberán encajar las piezas de un puzle inédito en el menor tiempo posible que formará parte del catálogo del próximo de la marca alemana Ravensburger, una de las patrocinadoras del campeonato y líder en el sector, con una producción de 800 millones de puzles al año.

El pasado año, la noruega Kristin Thuv obtuvo el primer premio en la categoría individual al completar su puzle en 37 minutos y 58 segundos, seguida por los polacos Weronika Huptas y Krystian Niedziela, que repiten como favoritas en esta edición.

En la representación española, destaca el barcelonés Alejandro Clemente, bicampeón mundial en los años 2022 y 2023, mientras que por parejas parten como favoritas las jugadoras checas Tereza Koptíková y Markéta Freislerová.

En total, unas 60 horas con más de 9.000 puzles y 5 millones de piezas ensambladas, que se podrá seguir en directo y con traducción simultánea a través de las redes y medios del Mundial, que anunciará en la entrega de premios el lugar y fechas del próximo mundial.

Este campeonato también tiene una repercusión importante en los ingresos de la capital vallisoletana: el gasto de los participantes y sus acompañantes que pernoctan en la ciudad superará los 2,5 millones de euros, según fuentes de la organización.