Las noticias más relevantes de este sábado 21 de agosto en Castilla y León a un solo click

Coronavirus

Sábado negro en Castilla y León, con once personas fallecidas por coronavirus en los hospitales, la cifra más alta de esta quinta ola.

Pero pese a este mal dato, que pone de manifiesto una vez más la letalidad de este virus pese a las vacunas, Castilla y León sigue progresando adecuadamente y mantiene estables y controlados sus datos de esta quinta ola. Este sábado se han notificado 653 nuevos contagios, que suponen 44 más que el viernes pero 75 menos que hace una semana. Aunque aún está por ver aún la incidencia de las numerosas fiestas patronales del 15 de agosto que acaban de finalizar en muchos municipios de la Comunidad, y que podría disparar nuevamente la incidencia.

Una incidencia acumulada que vuelve a bajar tanto a catorce como a siete días. Así, a dos semanas se sitúa en los 325 casos por cada cien mil habitantes, nueve puntos menos que hace un día, mientras que a una semana la incidencia baja de los 146 del viernes a los 144 positivos del sábado. Además, en estos momentos hay 314 hospitalizadas por covid, 32 más que hace un día, de los que 240 se encuentran en planta y 74 en las UCI que, sin embargo, son cinco menos que los que había este viernes.

El miedo a ser contagiado y a contagiar a los demás, el elevado estrés que supone estar en primera línea de la lucha contra el coronavirus, las interminables jornadas de trabajo o la escasez de personal y de material.

Estas, y muchas otras, son las causas por las que más de 1.300 profesionales sanitarios de Castilla y León han tenido que solicitar atención psicológica durante la pandemia del coronavirus que todavía se deja sentir en los médicos y en sus familias.

“No somos héroes. Somos personas normales que hacemos nuestro trabajo y ayudamos a los demás. Siempre lo hemos hecho, pero nadie está preparado para afrontar una pandemia que dura ya más de año y medio. Y esto deja secuelas en muchos de nosotros”. Es el testimonio de un médico de atención primaria de un pequeño pueblo de Zamora que a los siete meses de comenzar la pandemia solicitó participar en el programa de apoyo psicológico para profesionales sanitarios impulsado por el Sacyl.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) reafirma su apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión agrícola y ganadera y pone en en marcha un programa de teledetección por satélite con el objetivo de aumentar la rentabilidad del sector vitinícola consiguiendo viñedos más eficientes.

A través del proyecto Vidimag ‘Evaluación de técnicas de monitorización para la gestión integral del viñedo en viticultura de precisión, desde el Itacyl aseguran que estas tecnologías avanzadas, como la teledetección espacial, permiten el análisis de series temporales y monitorizar las necesidades del cultivo para saber qué se necesita en cada momento y conseguir así viñedos más eficientes y, en consecuencia, uvas y vinos de mayor calidad.

Así, y en colaboración con la bodega Martín Berdugo, se llevaron a cabo experimentos de campo en viñedos con espaldera vertical, sistema que se ha convertido en un estándar en la viticultura actual. “Estas investigaciones han permitido analizar sobre el terreno diversos factores como el estado hídrico del cultivo, su función fotosintética, la fenología, la influencia de diferentes suelos y las características de la planta”, destaca el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero.

Ávila ya está preparada para acoger la novena edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León «Cir&Co 2021», que se desarrollará desde este martes 24 de agosto hasta el domingo 29 en varias plazas de Ávila. Un certamen que tendrá, además, especial protagonismo para las artes escénicas de la Comunidad. De hecho, ocho de las 27 compañías nacionales e internacionales que estarán presentes en «Cir&Co» son de Castilla y León, en lo que supone una clara apuesta del Gobierno autonómico, organizador del festival, por la cultura y los artistas circenses de esta tierra, y además en un momento tan delicado para ellos por la pandemia del coronavirus.

La solidaridad del campo castellano y leonés con los ganaderos afectados por los incendios de la provincia de Ávila, en especial el de Navalacruz, que ha arrasado más de 22.000 hectáreas, no tiene parangón, y el sector siempre está ahí para echarse una mano cuando se le necesita.

Y es que agricultores de cuatro municipios de las provincias de Zamora y Valladolid situados en la comarca de Tierra de Campos han entregado este sábado 67 toneladas de paja a los ganaderos damnificados por las llamas del considerado como cuarto incendio más grave de la historia de España.

La donación se ha entregado en cinco camiones que han partido a primera hora de la mañana de las provincias de Zamora y Valladolid, de los que tres han descargado la paja en el municipio abulense de Solosancho y los otros dos en Sotalbo, según uno de los donantes, Juan Fernández. “Cuando pasa una debacle de éstas hay que intentar ayudar lo mejor posible”, ha declarado este agricultor que no dudó en donar la paja que tenía empacada.

Tras conocerse que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, arrancará su agenda la próxima semana con una visita a las zonas afectadas por el incendio en Ávila que se declaró hace una semana entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora y que ha arrasado cerca de 22.000 hectáreas de terreno, según han informado este sábado fuentes del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo la zona afectada por el incendio adelantándose así al dirigente popular.