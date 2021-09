Mañueco garantiza la apertura y presencialidad en los consultorios de Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado que todos los consultorios locales de la Comunidad van a permanecer abiertos y que recuperarán la presencialidad lo antes posible, siempre en función de la evolución de la pandemia. Así se lo ha trasladado al líder de los socialistas en la Comunidad, Luis Tudanca, en un encuentro privado, dos horas después de que el Grupo Popular votara en contra de la reordenación sanitaria en atención primaria, ideada por la Consejería de Familia, presidida por su socio de Gobierno, Ciudadanos, cuyos once procuradores se abstenían en la sesión plenaria.

El pasado lunes, el jefe del Gobierno autonómico ya había ofrecido a Tudanca una nueva oportunidad al diálogo para trazar el mejor sistema sanitario para las personas de la Comunidad, con independencia de donde vivan. «Cada castellano y leonés tendrá un médico de primaria y una enfermera de referencia», indicaba Fernández Mañueco, que ha invitado también al portavoz socialista a participar en los trabajos del grupo de expertos para diseñar este plan.

Durante esta pequeña reunión, Fernández Mañueco ha vuelto a reiterar que existe una falta de profesionales de la medicina en la Comunidad, algo que ha achacado a la «escasez de sanitario» y no a causas presupuestarias, por lo que ha pedido a Tudanca que apoye la petición de la Junta ante el Gobierno de España para hacer una convocatoria extraordinaria de MIR para absorber todo el personal que no tiene título de especialista, así como permitir su contratación por las administraciones públicas y de agilizar la homologación de los especialistas no comunitarios.

Por último, Fernández Mañueco ha afirmado que «siempre estará dispuesto al diálogo para mejorar los servicios públicos, aunque no le encontrarán en el uso partidista de la Sanidad para desgastar al Gobierno regional».

Mientras, Luis Tudanca se ha mostrado satisfecho del apoyo del Grupo Popular a su iniciativa y le ha exigido que debe retirarse formalmente en el Consejo de Gobierno la mencionada reforma con todas sus consecuencias, la recuperación de la atención presencial de los profesionales sanitarios en los consultorios y la recuperación de la frecuencia de profesionales sanitarios a los consultorios del medio rural.