Igea: “No está en juego la estabilidad y no voy a traicionar a mi socio de Gobierno”

Tras abstenerse esta mañana el Grupo de Ciudadanos a la propuesta del PSOE que pedía la retirada de la reforma sanitaria impulsada por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la que sí ha dado su visto bueno el Partido Popular, su socio de Gobierno, se esperaba con expectación la rueda de prensa del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras finalizar la sesión plenaria, afirmaba que su grupo seguirá siendo fiel al pacto de Gobierno y que la consejera de Sanidad, continuará en su puesto y trabajando “por la Sanidad de Castilla y León”.

“Es necesario reformar y potenciar la Atención sanitaria, en dotarnos del consenso político y social”, señalaba Igea y acusaba al Partido Socialista de “mentir” y de “dar pocas propuestas”. “Hay gente que sólo sabe hacer política con la Sanidad, no es un mal aislado de la Comunidad. Existe una crisis por escasez de facultativos, está claro, pero no necesitamos más demagogia en la política sanitaria”.

A pesar del sentido del voto del PP, Igea ha señalado que no se “sienten desautorizados”, pero ha aclarado que tanto él como sus compañeros “nunca hemos ocultado la gravedad de los problemas”, pero que “no vamos a mentir a los ciudadanos”. “No hemos votado proposiciones con premisas falsas”, ha recalcado en su comparecencia ante los medios de comunicación.

“Estoy orgulloso de la labor del trabajo que está haciendo Ciudadanos. No sé si nuestra política será breve, pero no voy a traicionar a mi socio de Gobierno”.

“Este Gobierno es un buen Gobierno; que ha trabajado en una situación muy difícil, no hay una alternativa mejor”, ha señalado Igea a lo que ha añadido que “la política no es un juego para adultos. No está en juego la estabilidad y el apoyo al Gobierno”, volvía a recalcar, para destacar a continuación que el programa común y el reparto de las tareas pactado entre su día entre el PP y Ciudadanos se va a mantener.

“Si Tudanca quiere hablar se debe sentar con la consejera de Sanidad, Verónica Casado”, ha señalado Igea y es una cuestión, que según él mismo ha señalado el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le está trasladando al “señor Tudanca esta cuestión