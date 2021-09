Descubre lo más interesante de este jueves 9 de septiembre en Castilla y León

Coronavirus

La quinta ola se desvanece

La quinta ola empieza a ser historia en Castilla y León. Tal es así, que el Gobierno autonómico autorizará desde el martes que los clientes que acudan a un bar puedan consumir en la barra, que el ocio nocturno pueda volver a abrir el interior de sus establecimientos o que se levante el limite del horario de cierre establecido a la una y media de la mañana.

Y es que la Comunidad ha anotado este jueves 104 nuevos contagios, lo que suponen 132 menos que hace un día pero 242 menos que hace una semana, lo que pone de manifiesto la mejoría de la situación epidemiológica. La incidencia acumulada sigue también a la baja tanto a catorce como a siete días, y se sitúa ya en 128 casos por cada cien miel habitantes a dos semanas, lo que supone un descenso de catorce puntos en un día, y en 45 positivos a una semana, en un descenso también de siete puntos respecto al miércoles. Si bien, todavía hay tres provincias (Ávila, con 163; Salamanca, 155; y Burgos, 151) que están por encima de los 150 casos que es el límite que separa el riesgo alto del riesgo medio.

Unos 11.600 castellanos y leoneses recibirán ya la tercera dosis contra la Covid-19

Unas 11.600 personas de Castilla y León serán avisadas a través de sus hospitales de referencia para recibir una tercera dosis de vacuna contra la covid, como refuerzo a su protección contra el virus, dada su situación especial por tener un sistema inmunitario debilitado.

Así lo ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha detallado que serán vacunados con dosis de los laboratorios Pfizer y Moderna.

Igea ha afirmado, ante la pregunta de los periodistas, que no entienden que vaya a haber problema con que se inoculen vacunas de otra marca. Lo que sí ha explicado es que el trámite no será de solicitud de hora, como ahora puede realizarse a través de la autocita, sino que los afectados serán contactados por sus especialistas que le atienden en el hospital para administrársela.

Esas dosis adicionales planificadas son 1.010 para los casos de personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos; 3.028 para los pacientes con trasplantes de órgano sólido y en lista de espera y 7.570 para los que tienen un tratamiento con fármacos anti-CD20 en casos oncológicos.

Castilla y León elimina las restricciones en el ocio nocturno y permite el consumo en barra

La buena evolución de la incidencia de la Covid-19 en Castilla y León ha llevado al Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco a eliminar las restricciones en el ocio nocturno y a permitir el consumo en barra, a partir de las 0,00 horas del martes 14 de septiembre.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, anunció que el Ejecutivo autonómico ha decidido no prorrogar las restricciones en hostelería que había en aforos y horarios, que rigen desde el 20 de julio.

La Comunidad permitirá el consumo en restauración y hostelería podrá realizarse en barra o de pie, con un aforo del 75 por ciento, y una ocupación máxima de 25 personas por mesa.

No habrá límite de aforos en las terrazas, y en el ocio nocturno, se reabre el interior de discotecas y salas de fiestas con un aforo máximo del 50 por ciento, y en el resto de establecimientos nocturnos, como pubs y karaokes al 75 por ciento.

Capturan a la #boa de más dos metros en una bajante del edificio de donde se escapó en #Palencia https://t.co/Nd68SyBZn5 #larazon_es — La Razón Castilla y León (@larazon_cyl) September 9, 2021

Capturan a la boa de más dos metros en una bajante del edificio de donde se escapó en Palencia

Efectivos del Parque de Bomberos de la capital palentina han localizado y capturado esta mañana en una bajante del mismo edificio a la boa de más de dos metros que se escapó del terrario de una vivienda. Un amplio dispositivo, en el que se ha contado con un camión escala, ha dado sus frutos tras varios días de incertidumbre entre la ciudadanía, que ha congregado a gran número de curiosos y medios de comunicación de ámbito nacional.

Pablo Montesinos denuncia que el Pacto por el Futuro de León es “la gran estafa” de Pedro Sánchez

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, denunció que el Pacto por el Futuro de León es “la gran estafa” del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. En su visita a la capital leonesa, Montesinos defendió que “León es una prioridad para la dirección nacional del partido” frente a un “Gobierno radical que se esconde ante los problemas reales de los ciudadanos”.

En ese sentido, el vicesecretario de Comunicación lamentó que la propuesta de plan de choque presentado por los populares para abaratar un 20 por ciento el recibo de la luz, a través de la eliminación y reducción de impuestos y costes no energéticos de la factura, recibiera el insulto por respuesta. “Si no quiere o no puede dar solución a este problema, lo que tiene que hacer es disolver las Cortes y convocar elecciones”, señaló Montesinos.

El Ayuntamiento de Valladolid mantendrá congelados los impuestos y tasas por séptimo año consecutivo

Los vecinos de Valladolid pagarán en 2022 lo mismo que este año y lo mismo que en 2016 porque el Ayuntamiento ha decidido mantener congelados los impuestos y tasas por séptimo año consecutivo. Es decir, desde que Óscar Puente es alcalde no se ha producido ninguna subida fiscal; es más, se ha registrado una bajada a consecuencia de la supresión de la tasa de basuras (cuando finalice el próximo año las familias, autónomos y empresas se habrán ahorrado 70 millones de euros por este concepto).

Asimismo, el alcalde ha explicado otro de los acuerdos importantes de la Junta de Gobierno: se ha dado el visto bueno al proyecto y al expediente de contratación de las obras para la instalación de los dispositivos elevadores urbanos en la ladera este del barrio de Parquesol, con un presupuesto de 7,150.033 euros.

Una osa del Alto Sil (León) se convierte en pionera del programa de radiomarcaje del oso pardo en Castilla y León

n equipo especializado de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, formado por agentes medioambientales, técnicos, veterinarios, y miembros de las Patrullas Oso de la zona del Alto Sil, capturó en la tarde de ayer a una hembra de oso que se convierte de esta manera en la pionera del plan de captura y radiomarcaje del oso pardo en Castilla y León. La ejecución de este programa de radiomarcaje supone una herramienta clave para la mejora del conocimiento sobre la especie, y para hacer frente a los nuevos retos que supone su evolución favorable. Se trata de la primera captura y radiomarcaje de un oso pardo en libertad en la Cordillera Cantábrica en las últimas décadas.

Durante la anestesia, que transcurrió sin complicaciones, el equipo veterinario llevó a cabo un examen físico completo del animal, así como un análisis hematológico, bioquímico y urinario. Los resultados obtenidos apuntan a que los valores analizados se hallan dentro de los rangos normales para la especie y edad. Asimismo, el equipo recogió muestras biológicas y datos biométricos para futuros estudios sobre la especie.