Puente deshoja la margarita y anuncia que aspirará a llevar las riendas del PSOE de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha deshojado este martes la margarita de la que se llevaba hablando algunas semanas y, finalmente, aspirará a liderar el PSOE de Valladolid. Un día después de que el secretario regional de los socialistas, Luis Tudanca, haya sido entronizado por los suyos para seguir liderando al partido del puño y la rosa de la Comunidad si el Congreso Autonómico de noviembre en Burgos, Puente anuncia su candidatura para llevar las riendas de los socialistas de la provincia vallisoletana.

El también hasta ahora líder de la Agrupación Local del PSOE de Valladolid, asegura contar con un “amplio” respaldo, el suficiente para lograr la mayoría y avanza que su objetivo principal será revalidar la Alcaldía de la capital del Pisuerga que el PSOE recuperó en 2015 tras más de dos décadas de Gobierno popular de la mano de León de la Riva, así como conseguir el gobierno de la Diputación Provincial, en manos de los populares desde hace más de tres décadas.

Puente apunta también que no será hasta principios del mes de octubre cuando formalice su candidatura ya que así lo prevé el calendario de congresos provinciales previsto por el partido del puño y la rosa, por lo que, de ser el ganador de unas posibles Primarias o no, si no hay más candidaturas como ha ocurrido a nivel autonómico donde solo se ha presentado la de Luis Tudanca, no sería proclamado nuevo comandante de la nave socialista vallisoletana hasta noviembre.

El alcalde ⁦@oscar_puente_⁩ acaba de anunciar que será candidato a la secretaria provincial del partido arropado por los ex secretarios generales del PSOE💪👍 pic.twitter.com/C5Gpum5fbR — Grupo PSOE Ayto. Valladolid (@PSOE_AytoVLL) September 21, 2021

Los ex secretarios provinciales Juan Colino, Jorge Félix Alonso, Mario Bedera, Javier Izquierdo -actual delegado del Gobierno en Castilla y León-, Teresa López y el actual líder del PSOE de Valladolid, Manuel Escarda, han estado presentes en este acto de puesta de largo de la candidatura de Óscar Puente, para quien este apoyo “simboliza la unidad del PSOE en su presente, su pasado y su futuro”.

“El PSOE -destacaba- es un árbol con una gran historia detrás, con raíces muy profundas unidas a la perfección al tronco y a las ramas y con heridas en su corteza que cicatrizan con el tiempo y que no impiden que ese árbol crezca sano y fuerte”.

Puente explica que este es el momento “perfecto” para intentar liderar el partido, que está motivado y muy ilusionado ante este reto, y apunta, contundente, que ya no tiene dudas al respecto como sí las tuvo hace unas semanas por el respaldo que asegura tener. También avanza que dejará los cargos que ostenta como líder del partido en la agrupación local de Valladolid y como portavoz de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Será, de lograr este liderazgo en el PSOE vallisoletano, que un secretario provincial compatibilice este cargo con el de alcalde de la capital. Algo que, en su opinión, será positivo en su desafío de lograr la Diputación Provincial tras las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2023.

Y tras destacar y poner en valor la labor “conciliadora” de Manuel Escarda, el primer edil de Valladolid asegura que se va a “arremangar” para comandar la nave socialista de la provincia de Valladolid y plantar cara desde allí a la Junta, pero también al Gobierno de España y la Diputación, sean del signo que sean, en defensa de los intereses de los vallisoletanos de la ciudad y el medio rural

Su apuesta pasa también por conseguir que la provincia de Valladolid sea más moderna, prospera y dinámica así como preparar una estructura potente para ayudar a Tudanca a “asaltar” la Junta de Castilla y León ante un posible adelanto electoral. Algo que intentará lograr de la mano de un equipo fuerte y competitivo en el que está trabajando pero que aún es pronto para desvelar, señala.