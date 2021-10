Cs carga contra los Presupuestos de Sánchez: “Hace caso omiso a las provincias castigadas por la despoblación”

Ciudadanos está que trina con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado el Gobierno de Pedro Sánchez y que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para su tramitación y posterior debate antes de su posible aprobación.

La formación “naranja” acusa a Pedro Sánchez de presentar unas Cuentas que se olvida de la España del interior y que castigan duramente a las provincias más despobladas, cuando debería ser al contrario, así como a los territorios cumplidores, que gestionan bien y que no montan jaleos ni amenazan, como es el caso de Castilla y León.

“Los Presupuestos del Gobierno para el próximo año vuelven a castigar a esta Comunidad para pagar las deudas que Sánchez tiene con los separatistas de Esquerra Republicana, Bildu o Podemos”, denunciaba este jueves en Burgos Gemma Villarroel, coordinadora autonómica de Ciudadanos, tras reunirse con varios dirigentes locales pero también nacionales como el vicesecretario de la formación “naranja”, Daniel Pérez, que está recorriendo España para reunirse con dirigentes del partido por todo el país.

Los PGE vuelven a castigar a la provincia de Burgos.



@GemmaVillarroel "Mientras Cs consigue no subir los impuestos y simplificar la burocracia, el Gobierno hace todo lo contrario"



No se pueden olvidar infraestructuras tan importantes como la línea del AVE.

Villarroel aseguraba que en estas Cuentas echa de menos una mayor inversión en algunas infraestructuras que son necesarias y urgentes para favorecer el desarrollo económico y social de la Comunidad, en general, y de la provincia de Burgos, en particular, como por ejemplo el Tren Directo entre Madrid y Burgos pasando por Aranda de Duero para mercancías, la línea del AVE entre la capital burgalesa y la localidad palentina de Venta de Baños, o partidas más suculentas para avanzar en la ejecución de tramos de las autovías A-12 que une Burgos con Logroño o para la A-11, que une Soria con Portugal y atraviesa buena parte de la provincia burgalesa. “Burgos es una provincia que está llamada a ser el gran nudo logístico del noroeste de España a través del Corredor Atlántico, pero en los Presupuestos Generales del Estado no figuras inversiones importantes para estas infraestructuras viarias y ferroviarias”, advertía, por su parte, Daniel Pérez, quien echa en cara a PP y PSOE que en cuarenta años de bipartidismo hayan sido “incapaces” de consensuar unas Cuentas y hayan preferido pactarlas con nacionalistas y enemigos de España, con las consecuencias que de ello tienen en perjuicio para el resto de territorios que hacen bien las cosas y no montan jaleos.

“Es el presupuesto del desprecio a Castilla y León”, denunciaba el procurador de Ciudadanos por Burgos, José Ignacio Delgado, quien hacía hincapié en la autovía del Duero y en el tramo que debe unir Aranda de Duero con Soria que definía como “el patito feo de la película” y una vieja demanda que seguirá sin atenderse.

El Vicesecretario General y secretario de comunicación de @CiudadanosCs, @DanielPerezCs y nuestra coordinadora @GemmaVillarroel se reúnen hoy con cargos públicos y afiliados de #Burgos.



Una visita para conocer de cerca las inquietudes de la provincia.

Fortaleza de Cs en Burgos

Gemma Villarroel, por otro lado, se refería a la fortaleza de Ciudadanos en la provincia de Burgos, donde cuenta con 36 alcaldes y 180 concejales, y donde Gobierna en la capital con el PSOE y en la Diputación con el PP, algo que, en su opinión, pone de manifiesto la capacidad de la formación liberal a la hora de llegar a acuerdos en beneficio de la gente.

“Cs es un partido que puede pactar con cualquiera que quiera hacer medidas reformistas, quiera modernizar la política y que quiera mejorar la calidad de vida de los burgaleses”, destacaba Villarroel, mientras ponía como ejemplo también que gracias a un convenio entre la Diputación y la Junta se va a conseguir eliminar las zonas blancas de conectividad en toda la provincia de Burgos de aquí al 2023, o que no se vayan a subir los impuestos ni en el ayuntamiento de la capital ni en la institución provincial.