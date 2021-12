Tudanca ve «opciones» para acabar «con 35 años de regimen» en la Región

Una «oportunidad» para acabar «con 35 años de regimen en Castilla y León», en relación a los diferentes gobiernos del Partido Popular. Es lo que ha manifestado el secretario general de los socialistas en esta Comunidad, Luis Tudanca, en referencia a los próximos comicios regionales que se celebrarán el próximo 13 de febrero.

Tudanca se muestra optimista y más teniendo en cuenta que «la realidad dice que el PSOE se encuentra a seis escaños de la mayoría absoluta», mientras que los populares lograron en las Cortes 29 procuradores, el peor resultado de su historia.

El PSOE ha celebrado en Valladolid el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica, donde se ha nombrado el Comité Electoral. «Nos presentamos con la mejora de las caras, sonrisas y esperanzas para afrontar esta oportunidad que tiene de nuevo Castilla y León. Queremos convertir en oportunidad la irresponsabilidad de Mañueco, no solo por la convocatoria, sino por su forma de gobernar estos dos años y medio», ha reiterado.

Tudanca se ha mostrado muy crítico con el presidente de la Junta y del PP, del que dijo «ya no pueden engañar a nadie». «Ahora ya saben todos los castellanos y leoneses que su palabra no vale nada y que si tiene que elegir entre primar la salud y su sillón, elegirá su sillón: y venderá sillones, prometerá alcaldes y si puede, volverá a hacerlo».

El líder socialista ha recordado que «nunca ha desarrollado una campaña electoral del insulto y ha avanzado que tampoco lo hará ahora, ya que aseguró, cree en la política y ha acusado al candidato del PP de “no querer ni una campaña limpia, ni sucia, simplemente, no quiere que haya campaña y que la gente no vaya a votar. Por eso convoca elecciones en plenas Navidades; un dirigente político que no quiere que la gente vote no me inspira confianza”.

Además, Tudanca ha respondido a la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gema Villarroel, quien se ha abierto a pactos con todas las organizaciones políticas. “Ya sabemos lo que harían los dirigentes de Ciudadanos y Mañueco, pactarían entre ellos otra vez. Ya frustraron las ansias de cambio en Castilla y León en 2019 y han ayudado a desmantelar la sanidad pública.

En todo caso, aseguró que el PSOE aspira a gobernar, “no solo a ganar las elecciones”, y tendió su mano a aquellos que “apuestan por el cambio”, algo que Ciudadanos, argumentó Tudanca, “no quería, sino solo consolidar al peor PP, al que rompe acuerdos de Comunidad, que no tiene sentido de Estado, está radicalizado, no cumple su palabra y rompe el Diálogo Social”, apuntó el secretario autonómico del PSOE.

Por ello, confió en que “esta vez” Cs y PP desarrollen “procesos verdaderamente democráticos, limpios y a ser posible sin financiación ilegal. “Durante los debates, hace dos años, Mañueco decía que Igea y yo teníamos un pacto para gobernar; fíjense cómo se parece a lo de hoy”, dijo.

Otro de los temas que analizó Tudanca fue la posible fuerza con la que pueden entrar los partidos locales que forman parte de las plataformas por la España Vaciada. En este sentido, valoró el “incremento de la participación social y política”: “No me parece un problema, al contrario. Me parece bien y bienvenidos sean aquellos que quieran cambiar las políticas de 35 años del PP, que han sido un absoluto abandono y agravio en Castilla y León y eso tiene consecuencias”.

Por esta razón, apuntó, en 2022 votará “menos censo que hace dos años y medio por la reducción de población”. En todo caso, advirtió de que esta tierra “ya ha vivido la eclosión de partidos nuevos que prometían cambio y terminaron haciendo presidente a Mañueco”, para asegurare que el PSOE “promete un cambio real”.

Por último, acusó a Mañueco de “abrir la puerta a la extrema derecha” y se postuló “para intentar impedirlo”. “Pero son los castellanos y leoneses quienes lo tienen en su mano”, detalló Tudanca, quien consideró que este crecimiento de la “ultraderecha” se debe al “contagio del PP por parte de Vox”. “La derecha civilizada y democrática de Europa dice que o se aísla o gana. Si te comportas como ella, haces su discurso y te comportas así, la gente vota a la extrema derecha.