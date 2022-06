La Junta de Castilla y León impulsa un programa sectorial de apoyo al ovino

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, anunció un programa sectorial de apoyo al ovino que permita revertir la tendencia de disminución de explotaciones y censos y confió en contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así lo manifestó en la inauguración la 35ª edición de la Feria Churra en Palencia donde subrayó la importancia del sector ganadero en la economía del mundo rural, ensalzando la gran relevancia de la raza churra, autóctona de la Comunidad, como emblema de productos de excelente calidad.

Por ello, avanzó que, desde la Consejería, se apostará por un programa sectorial de apoyo al ovino que permita revertir la tendencia de disminución de explotaciones y censos. Dada la relevancia económica de esta actividad, y los esfuerzos que sus profesionales están haciendo por modernizar sus explotaciones, desde la Junta se espera poder contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el desarrollo de este programa como se han comprometido.

También, reiteró la importancia del sector ganadero en la economía del mundo rural y transmitido su apoyo a esta actividad. Gerardo Dueñas destacó la apuesta que, en el ovino, se está haciendo por la profesionalización e innovación.

En este sentido, Gerardo Dueñas recordó que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) trabaja actualmente en cinco proyectos de investigación en este ámbito, con una inversión de cerca de 500.000 euros, en los que colabora con 16 entidades diferentes: empresas, ganaderos, siete universidades y centros de investigación tanto españoles como extranjeros.

El sector ganadero de Castilla y León es uno de los pilares de la economía del mundo rural y la Feria Churra, referente nacional para los ganaderos de ovino, supone una gran oportunidad para su visibilización y valorización.

En el mercado mundial actual las decisiones del consumidor tienen una gran importancia, por lo que apostar por la innovación en el sector y responder a las demandas contribuye a mejorar los márgenes y aumentar en competitividad. El sector ovino es absolutamente estratégico para la Comunidad ya que supone 874 millones de euros y 11.400 empleos.

La Comunidad es líder nacional en ovino de leche y segundo en ovino total, por detrás de Extremadura. Uno de cada tres quesos producidos en España procede de Castilla y León que cuenta, además, con la IGP Queso Castellano.

En cuanto a producción cárnica, la Comunidad es primera en producción de lechazos, con la IGP Lechazo de Castilla y León como referente y con la raza churra, originaria de la Comunidad, como principal exponente de un producto tan único como excelente. Esta excelencia y calidad, combinada con la innovación y mejora genética, supone un avance progresivo en competitividad y permite la apertura de nuevos mercados.

Los censos de la Comunidad reflejan que existen 131 explotaciones de ovino y unos 110.000 animales en total.

Además del ovino, el sector ganadero en su conjunto tiene gran importancia a la hora de fijar población en el territorio y crear valor añadido, sin olvidar su peso en la historia, tradición y cultura de Castilla y León.

Brucelosis bovina

Por otra parte, el responsable regional de la cartera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aclaró que “los protocolos” de saneamiento se mantienen y que la Consejería solo ha hecho un plan “especial” de actuación contra la tuberculosis bovina en una comarca de León, en referencia a la zona de Riaño. ”La campaña de saneamiento sigue su curso normal, los protocolos siguen su curso normal y la legislación nacional sigue igual”, ha afirmado el consejero de Agricultura y Ganadería en declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la Feria de la oveja churra en Palencia.

En relación con el caso en una ganadería de Lario (León) donde los técnicos optaron por sacrificar únicamente a la vaca infectada y dejar en evaluación al resto de reses, Dueñas subrayó que “lo único” que ha hecho la Consejería es “un plan de especial de actuación en una comarca concreta” porque consideran que hay otros factores, fundamentalmente vinculados a animales de especies silvestres.

”Por eso es previsible que salga algún caso más, pero no nos parecía oportuno sacrificar mil cabezas sin más”, afirmó el consejero en relación con la controversia que ha surgido en los últimos días sobre este tema tras el anuncio de la Consejería de aplicar un criterio de control y no de erradicación ante la tuberculosis bovina en León.

En cuanto al número de casos de tuberculosis bovina que han acabado con el sacrificio de toda la ganadería en los últimos años, Dueñas señaló que no hay datos porque en casi todas las provincias, que no tienen prevalencia cero todavía no es necesario sacrificar el cien por cien de la cabaña y porque no se aplica a toda la Comunidad, solo a las provincias que están con una prevalencia cero, en las que al año siguiente pasan a ser oficialmente indemnes por la Unión Europea, como es el caso de León este año.