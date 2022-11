Cuenca de Campos no se olvida de Tinín, su eterno alcalde

Emotivo y sincero homenaje el que le ha rendido esta tarde el municipio terracampino de Cuenca de Campos al que fuera su alcalde durante 42 años, Faustino González, conocido popularmente como “Tinín”, que fallecía el último día del pasado mes de enero, víctima de una enfermedad.

Un alcalde de esos que cualquier vecino, ya sea de pueblo pequeño o ciudad grande, querría debido a su entrega y dedicación que bien conocen los habitantes de Cuenca de Campos, un municipio de poco más de doscientos habitantes del norte de la provincia vallisoletana, por cuanto Tinín impulsó el patrimonio, promovió la conservación, restauración y renovación del pueblo y, sobre todo, fue uno de los grandes defensores de Tierra de Campos y su cultura, su gran pasión.

La Iglesia de Santa María del Castillo de esta localidad se ha quedado esta tarde pequeña para acoger el sentido recuerdo que sus paisanos y amigos, muchos de ellos políticos, alcaldes y concejales de la provincia, le han querido hacer, además de arropar a su familia, que tanto le añora.

Entre las autoridades se encontraban el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, amigo de Tinín desde su etapa como presidente de la Diputación de Valladolid, una institución a la que el homenajado sirvió también como diputado provincial. También otros dos presidentes de esta entidad, Ramiro Ruiz Medrano, actualmente procurador en las Cortes, y el actual inquilino del Palacio de Pimentel y alcalde de Matapozuelos, Conrado Íscar, que no quisieron faltar a este cálido acto.

Carnero, en su intervención, muy aplaudida, agradecía en primer lugar al alcalde actual de Cuenca de Campos, Pablo Millaruelo, por haberle invitado a este acto y poder participar, porque le ha hecho mucha ilusión.

El consejero Jesús Julio Carnero, durante su intervención FOTO: Jcyl La Razón

El consejero recordaba el día en que conoció a Tinín gracias Ruiz Medrano, durante una visita que hizo a la localidad cuando presidía la Diputación. “Le primero que me enseñó fue el ayuntamiento y después el arca de los claveros y el reloj. Y he de decir que lo que más me impactó no fueron estas cosas sino el entusiasmo de Tinin al enseñarlo”, destacaba Carnero, quien definía a Faustino como un alcalde “con una madera distinta”.

El consejero hacía referencia en su discurso al poeta Francisco Pino, que decía de Tierra de Campos que es un lugar invisible de pura visibilidad, con la que quería transmitir que los terracampinos tienen contornos y traspasan fronteras. Y, al respecto, enumeraba los siete contornos que, en su opinión, atesoraba Tinín. El primero, su amor a la agricultura tradicional de secano, a la viticultura y su explotación porcina. En segundo lugar, su amor al Camino de Santiago “como buen peregrino que era y que nunca ha dejado de serlo”.

También destacaba de Faustino su amor por el palomar, al adobe, al tapial y la construcción de nuestro quehacer diario. En cuarto lugar, Carnero citaba el amor a la Semana Santa terracampina y, en sexto lugar, su entrega y dedicación. En este sentido, el consejero hacía referencia al poeta Fermín Herrero que decía que ser alcalde, es entrega y no oficio. porque se es alcalde desde la entrega. y la perseverancia. “ Y esto Tinín lo expresaba como nadie”, apuntaba.

La iglesia de Santa María del Castillo de Cuenca de Campos se quedó pequeña para acoger este homenaje a Tinín FOTO: Jcyl La Razón

En sexto lugar, Carnero destacaba su pasión por Cuenca de Campos y sus vecinos. “por quienes se desvivía” y, finalmente, su amor a los toros. “En definitiva, ser español, algo muy importante en su vida”, decía el consejero, quien aprovechaba esto último para denunciar la “mala noticia” que supone que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “haya traicionado” a los españoles, con su apuesta por modificar el delito de sedición rebajando las penas.

“Un sentimiento que no es acorde a los españoles, ni tampco a Tinín”, apuntaba Carnero, que terminaba su intervención citando a Santa Teresa de Jesús cuando decía que solo mirar al cielo encoje el alma. “Puesto todo esta da forma a Tinín y visibiliza lo que es Tierra de campos, tierra y cielo”, finalizaba.