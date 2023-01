Gamarra, optimista en Ávila: “Alicia García recuperará el rumbo de la ciudad”

La diputada en el Congreso por Ávila, Alicia García, se ha presentado esta tarde oficialmente como candidata a la alcaldía de la capital amurallada, en un acto en el que ha estado arropada por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y por el presidente de los populares abulenses, Carlos García.

Un acto en el que Gamarra ponía en valor a la ex consejera de Cultura y ex directora general de la Mujer por su experiencia y compromiso y aseguraba, contundente, que García “recuperará el rumbo de la ciudad y ofrecerá un gobierno mejor”.

“Hoy comienza una gran esperanza para Ávila, pensando en todos y cada uno de los vecinos”, decía la también portavoz del PP en el Congreso, para quien Alicia García reúne todas las condiciones para ser una estupenda alcaldesa.

“Alicia significa talento político, experiencia de gestión y diálogo, y tiene a Ávila en la cabeza y en el corazón. Representa cercanía, sensibilidad y humildad, claves de la política municipal”, apuntaba.

En este sentido, Gamarra señalaba que García ha luchado por su tierra en la Cámara Baja para lograr inversiones y por hacer que “la voz de Ávila estuviera presente ante el abandono de Sánchez”.

“Será la alcaldesa de todos los abulenses y ofrecerá un proyecto de ciudad también para el largo plazo”, apuntaba, no sin antes destacar también el buen hacer en la oposición del equipo liderado por Sonsoles Sánchez-Reyes en esta legislatura que termina.

Además, aprovechaba para lanzarse contra el actual gobierno municipal encabezado por Jesús Sánchez Cabrera, de Por Ávila, del que decía que “tiene tan poco que ofrecer que vende como propias las inversiones de la Junta” . “Pronto la ciudad dejará de estar estancada para mirar al futuro”, afirmaba Gamarra.

Alicia García ya fue concejala en el Ayuntamiento de la capital abulense entre 2003 y 2007, afronta el desafío de recuperar para el PP el Consistorio de la capital, después de la sorprendente victoria de Por Ávila, una escisión del PP, en los comicios locales de 2019. Y ese es su reto: recuperar este ayuntamiento tras perderlo hace cuatro años después de tres décadas de dominio popular.

Alicia García, casada, y madre de familia numerosa, está licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y es experta en Protocolo y Relaciones Institucionales.

Procuradora en Cortes de Castilla y León entre 2007 y 2019, García fue entre 2015 y 2019 Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, después de haber sido consejera de Cultura, Turismo y Deporte entre 2011 y 2015, así como directora General de la Mujer entre 2007 y 2011.Antes fue concejala del Ayuntamiento de Ávila entre 2003 y 2007 y coordinadora General del Partido Popular de Castilla y León entre 2012 y 2017.En la actualidad, Alicia García es la número dos del comité de campaña del Partido Popular de Castilla y León.

Este currículo ha sido uno de los aspectos que destacaba Carlos García, como por la propia candidata, quien ha dicho ofrecer su “experiencia de gestión” en distintos niveles de la administración, algo que a su juicio es “un valor en tiempos de incertidumbre”.

La candidata, por su parte, se mostraba convencida de que podrá aportar mucho a la ciudad desde su experiencia tanto en el ámbito político local como autonómico y nacional. “El conocimiento que tengo de otras administraciones es un valor y el haber gestionado dos consejerías creo que es un buen estandarte para garantizar que cuando sea alcaldesa de esta ciudad podré hacer una gestión eficaz para resolver los problemas de los abulenses”, destacaba.

También decía que se presenta para ser alcaldesa “de todos los abulenses”. “Es mi ilusión y voy a ofrecer todo mi esfuerzo y compromiso a mi ciudad. Me presento para ganar y gobernar, no me presento para insultar ni para crispar”, decía, mientras recordaba que como principal reclamo para el voto ofrece “un modelo de ciudad claro, valiente y lleno de oportunidades”. "

Críticas a Sánchez

Finalmente, aprovechaba este acto también ante los populares de Ávila para defender una política que sirva para resolver problemas y no para crearlos, que genere empleo y no paro, en la que se bajen los impuestos y se tomen medidas efectivas para hacer frente a la subida de precios.

El parlamentaria,. además, aseguraba que Alberto Núñez Feijóo representa la alternativa constructiva, que ofrece a la sociedad propuestas concretas en los grandes asuntos de Esta, y apuntaba que su partido está dispuesto a apoyar el decreto antricrisis del Gobierno si este se compromete a bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

Denuncia que continúen rebajándose las penas de los agresores sexuales por la aplicación de la “nefasta” Ley del solo sí es sí. “Queremos un país con un gobierno que rectique cuando se equivoca, que pida disculpas y que asuma responsabilidades políticas”, añade • Reivindica la política con “mayúsculas”, que apuesta por la “moderación” y en la que “cabe todo el mundo”. “Creemos en el espíritu de diálogo, de escucha y consenso que hizo posible la democracia” • Remarca que quedan tan solo cuatro meses para que el PP vuelva a estar en el Ayuntamiento de Ávila y que el 28M se pondrá fin a una “legislatura perdida”.