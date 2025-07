Argüello llama a cuidar el "decoro en el vestir" cuando se va a misa

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, llama en su última carta pastoral a "cuidar el decoro en el vestir" cuando se va a misa.

El prelado centra su pastoral del 16 al 31 de julio en la manera en la que se ha de celebrar la Eucaristía y sostiene que "el pueblo santo de Dios ha de cuidar cómo viene vestido a la Eucaristía, desde la antigua tradición de vestirse de fiesta o de Domingo para celebrar el Día del Señor".

"Vamos a celebrar la Pascua del Señor, por eso ha de cuidarse el decoro en el vestir, el respeto al Señor y también el respeto a los hermanos en la manera en la que vamos vestidos", plantea Argüello.

El mensaje también se dirige a los propios sacerdotes, a los que traslada que es "importante" cómo se disponen en el vestir a la hora de celebrar la Eucaristía.

"El sacerdote, con el alba y con la casulla. No es buena disculpa decir: como hace mucho calor, en este tiempo no me pongo casulla", ha trasladado.