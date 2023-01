El cariñoso recuerdo del influencer del motor Juan Faro a Paloma Pinedo y su hija

Valladolid sigue aún conmocionada por el asesinato el pasado lunes de madrugada de Paloma Pinedo y su hija India de ocho años a manos de la pareja de la joven, David M., en la vivienda familiar situada en el número 66 del Paseo Zorrilla de la capital del Pisuerga. Una ciudad en la que no se habla de otra cosa, y hoy también cuando apenas han pasado unas horas del multitudinario funeral, donde se pudo comprobar la rabia, el dolor y la impotencia que este trágico crimen ha provocado en la sociedad, en general, y en la vallisoletana en particular.

Una semana en la que las redes sociales se han llenado de innumerables muestras de dolor y de repulsa hacia este nuevo caso de violencia machista, pero también de apoyo a la familia y amigos de la joven asesinada y de su hija menor de edad, algo que tras el funeral agradecían la madre de Paloma y abuela de India, también de una hermana y tía de las mujeres asesinadas, quienes han dado las gracias por las muestras de apoyo recibidas.

Entre las numerosas muestras de afecto y de respeto, ha habido una que despertaba el interés de los fieles a las redes sociales, sobre todo de Instagram, como fue la del ex policía y conocido influencer Juan Faro, empresario del mundo del culturismo y del motor, pues un apasionado de los coches de lujo, motivo por el cual llegó a conocer a Paloma Pinedo el pasado verano. Y es que la mujer asesinada participó en uno de los sorteos que Juan faro realiza para sus seguidores -más de 245.000 en Instagram y más de cien mil suscriptores en YouTube-, en este caso de dos coches modelo Porsche Macan y Audi R8V10 Plus de color blanco que fue el que le tocó a Paloma como premio.

«Hoy me levanto con una noticia muy trágica, y por respeto a la familia y su intimidad, me ha tocado de cerca. Hoy hemos amanecido con la noticia de que han asesinado a una persona que conocí este verano y me he quedado en shock. Quiero mostrar mis respetos a la familia en estos momentos que lo estarán pasando fatal y a todos esos hijos de puta que no tienen el valor de matarse ellos mismos y hacerlo contra la otra persona, solo les deseo la peor de las muertes», decía visiblemente consternado y con rabia Juan Faro en un vídeo, donde recordaba como conoció a Paloma este verano y se sumaba al dolor de la familia a la que deseaba que puedan pasar lo mejor posible este trágico suceso, mientras que al presunto asesino, le deseaba la peor de las muertes.

Mensaje del influencer Juan Faro al que acompaña una foto con Paloma el día de la entrega de las llaves del coche FOTO: La Razón La Razón

“Descansa en paz Paloma con tu pequeña, estéis donde estés”, finalizaba el influencer, que también se ha sumado a la difusión de la fotografía del presunto autor de la muerte de Paloma e India.