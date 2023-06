La plantilla de Michelin vota favorablemente la oferta patronal

Los trabajadores de las plantas de Michelin en Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Vitoria y Almería votaron favorablemente la última oferta de la empresa, presentada el pasado martes tras una larga reunión con los representantes sindicales en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Intercentros. En concreto, 3.297 trabajadores votaron si, frente a 2.510 que rechazaron la propuesta final de la empresa, lo que supone un 56,7 frente al 43,3 por ciento. Fuentes sindicales indicaron a Ical, que la votación fue muy dispar, siendo mayoritario el apoyo a la firma en los centros de Aranda de Duero, Valladolid y Almería, y negativo en Vitoria.

Los sindicatos con representación en el Comité Intercentros (UGT, CCOO, CSIF, ELA, LAB, CGT y ESK) se reunirán a las 19.00 horas en Burgos, donde se posicionarán ante el referéndum, y después trasladarán su postura a la dirección de la empresa. La votación, que tuvo lugar hasta las 15.00 horas de hoy, se llevó a cabo por acuerdo de la parte social, que decidió trasladar dicha última oferta a los trabajadores para que fueran ellos quienes la votasen.

El secretario general de UGT en Michelin España, Fernando Fuentes, explicó a Ical, que para su organización el referéndum, en el que cifró la participación entorno al 85 por ciento de la plantilla, es vinculante, y dirá si en el encuentro con la patronal. Desde CSIF indicaron a los trabajadores que trasladarán esta tarde a la empresa la decisión de las urnas para “finalizar una de las épocas más convulsas en nuestro entorno laboral del periodo más reciente”. Así, los firmantes retirarán la convocatoria de huelga prevista para el 19 y el 23 de junio.

Sin embargo, hay organizaciones como ELA que rechazó la última oferta y el referéndum, animando a votar en contra, y además en Vitoria no ha salido el sí a la oferta final de la empresa, por lo que se intuye que no apoyarán el convenio y mantendrán movilizaciones. “ELA, ESK o CGT no firman nunca”, criticaron desde otras organizaciones.

La propuesta de la dirección de Michelin, que se incluirá en el nuevo convenio colectivo tras la votación favorable de hoy, desliga la cláusula de garantía salarial a los resultados operacionales del grupo, dejándola exclusivamente ligada al IPC, e incluye una prima de compensación de 1.500 euros para todo el personal activo a la firma del convenio.

Según la oferta de la dirección de Michelin, a la que tuvo acceso Ical, se establece una subida salarial del 8 por ciento entre los años 2023 y 2024 (cinco por ciento el primer año y tres por ciento el segundo) que, en caso de que la media del IPC de ambas anualidades estuviera por encima de dicha cifra conjunta, se actualizaría hasta un máximo de dos puntos por encima. Lo mismo sucede en las anualidades 2025 y 2026, donde la subida pactada es del dos por ciento cada año.

Además, y junto a la prima de compensación de 1.500 euros, que será del 25 por ciento para el personal en contrato relevo, se elimina la jornada de desarrollo para el personal de 5x8.