Se acabaron los desprendimientos en la carretera BU-550 en el Valle de Mena

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la Consejería de Movilidad avanza en su compromiso con la seguridad vial y el mantenimiento de la red autonómica de carreteras, un pilar esencial, según apuntan desde el departamento de José Luis Sanz Merino, para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades en todas las zonas de la Comunidad.

En este marco, se ha completado la obra de consolidación del talud de desmonte en la carretera BU-550, una vía de gran importancia para las comunicaciones entre los valles del norte de Burgos y el entorno de Valle de Mena, utilizada a diario por vecinos, transporte de mercancías y acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas. La actuación, con una inversión de 186.186,57 euros, ha permitido resolver de manera definitiva los desprendimientos de tierras que afectaban a la calzada desde 2024.

"La conservación de nuestras carreteras exige actuaciones precisas y planificadas que garanticen la seguridad y la funcionalidad de las vías, especialmente en entornos rurales donde cada conexión es esencial para la vida diaria de los ciudadanos”, asegura el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, para quien la obra ejecutada en la BU-550 refleja el esfuerzo continuo de la Junta por mantener una red viaria segura, moderna y adaptada a las necesidades del territorio”,.

Además, recuerda que la conservación preventiva es una herramienta clave para evitar riesgos, optimizar los recursos públicos y ofrecer un servicio de calidad a los municipios, independientemente de su tamaño o localización.

"Seguiremos actuando con la misma determinación en toda la provincia de Burgos, porque mantener la seguridad y la accesibilidad de las carreteras autonómicas es también una forma de fijar población, mejorar la competitividad de las zonas rurales y reforzar la vertebración territorial de Castilla y León”, apunta Puerta.

Los trabajos han consistido en la retirada de materiales inestables, la construcción de muros de contención con escollera de piedra, la ejecución de drenajes y cunetas profundas para canalizar el agua, y la reconfiguración del terreno con taludes y bermas estabilizados, además de la revegetación del entorno mediante hidrosiembra para asegurar su integración ambiental.

También se ha acondicionado un nuevo camino de acceso superior y se han repuesto todos los elementos de señalización, balizamiento y defensa de la carretera.

La obra se ha ejecutado entre finales de julio y septiembre, manteniendo la circulación mediante paso alternativo regulado por semáforos y con todas las garantías de seguridad para los usuarios.

Con esta intervención, la Junta de Castilla y León refuerza la seguridad vial y la estabilidad del terreno en una zona de especial sensibilidad geológica, asegurando el tránsito de vehículos en condiciones óptimas.