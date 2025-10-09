La Diputación de Valladolid cierra la primera edición del Festival de Música ‘Milla de Oro del Vino’ con Nena Daconte

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Consumo y presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid, Moisés Santana, ha presentado hoy la clausura de la primera edición del Festival de Música Milla de Oro del Vino, con el concierto el próximo sábado, 11 de octubre, a las 22,30 horas, en Pesquera de Duero, de Nena Daconte, una iniciativa que busca fusionar dos de los grandes pilares de la provincia: la cultura y el vino.

Este festival no solo es una muestra de la excelencia en el ámbito musical, sino también un reflejo de cómo la tradición y la modernidad pueden combinarse para ofrecer una experiencia única. En palabras del diputado Santana, "Este festival es mucho más que una serie de conciertos; es una declaración de intenciones. Queremos que los vallisoletanos y los visitantes puedan disfrutar de la riqueza cultural y vinícola que define nuestra provincia. En la Milla de Oro del Vino, apostamos firmemente por la calidad y por experiencias turísticas de primer nivel."

Este Festival tiene la intención de ser itinerante y recorrer todos y cada uno de los municipios de la Milla de Oro del Vino de Valladolid.

En esta ocasión el festival comenzó en un lugar histórico de gran valor: la iglesia de San Juan Bautista, en Pesquera de Duero. Con su imponente arquitectura y su acústica inigualable, este templo se convierte en el lugar perfecto para acoger la emoción y el talento de la música clásica. Un espacio que ha sido testigo de la historia y también lo fue de dos veladas musicales únicas.

El primero el 20 de septiembre, con un concierto a tres voces protagonizado por la soprano Ainhoa Arteta, la soprano Montserrat Martí y el barítono Luis Santana.

Mientras que el 21 de septiembre fue el turno del pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno,

En esta ocasión, y para cerrar el ciclo, será el turno de Nena Daconte, que actuará en la Plaza Mayor de Pesquera de Duero, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Además, desde las 21,00 horas el público asistente podrá disfrutar del grupo invitado: Ralea, que se encargará de hacer las delicias de los asistentes con sus versiones de Rock.