Unicaja reafirma su compromiso con el periodismo y el buen uso del español y vuelve a ser patrocinador principal del Premio Miguel Delibes

Unicaja y la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) han renovado el convenio por el que la entidad financiera continúa como patrocinador principal del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que este año llega a su edición número 29 y con el que se pone en valor la defensa del español y su buen uso en los medios de comunicación.

El premio cuenta con una dotación económica de 6.000 euros, aportados por Unicaja. De este modo, la entidad financiera refuerza la estrecha relación que mantiene con la APV y, especialmente, con este certamen, al que ha estado vinculado desde su creación en 1996.

Con el patrocinio de este relevante galardón en el ámbito periodístico nacional, Unicaja pone de manifiesto su firme compromiso con el fomento de la cultura y su fuerte vinculación con Valladolid y, en general, con Castilla y León, uno de sus territorios de origen.

A través de diversas iniciativas y patrocinios en todas sus regiones de actuación, la entidad apoya la realización de eventos culturales, la conservación del patrimonio histórico y la promoción de las artes.

Para Unicaja, este respaldo no solo contribuye al enriquecimiento cultural de la sociedad, sino que también fortalece la identidad y el tejido social del país. Por ello, ha agradecido a la Asociación de la Prensa de Valladolid la confianza mostrada para seguir siendo patrocinador del certamen.

Por su parte, desde la Asociación de la Prensa de Valladolid han trasladado su satisfacción por la renovación de esta ya tradicional colaboración entre ambas entidades, gracias a la cual se refuerza la entrega de un galardón único en su especie que se ha convertido en una cita anual ineludible en Valladolid.

En los próximos días la APV hará públicas las bases de la convocatoria de esta nueva edición del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que cuenta en su extensa nómina de galardonados con destacadas figuras de las letras y del periodismo.

Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes

La Asamblea General de la APV acordó el 22 de mayo de 1996 crear el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, el único galardón del periodismo en España especializado en la defensa del español y su buen uso en los medios de comunicación.

Desde entonces, la lista de galardonados se ha ido completando con obras de grandes periodistas de toda España como Fernando Lázaro Carreter (1996), Álex Grijelmo (1998), José Jiménez Lozano (2000), Juan José Millás (2002), Javier Marías (2003), Andrés Trapiello (2005), Luis María Ansón (2009), Isaías Lafuente (2012), Iñaki Gabilondo (2013), Ignacio Camacho (2014), Pepa Fernández (2015), Martín Caparrós (2016) o Mara Torres (2023). En la pasada edición, el premio recayó en una colección de trabajos radiofónicos para conmemorar el 30 aniversario de Radio 5 Todo Noticias (RNE).