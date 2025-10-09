León tendrá otra planta de biomasa que alimentará la red de calor de la ciudad

Luz verde a la instalación de una planta de generación de energía térmica con biomasa en el municipio de León, dentro del complejo de energías renovables que alimentará la red de calor sostenible de la ciudad.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León, culmina un proceso administrativo iniciado en septiembre de 2024, que ha incluido trámites de información pública, evaluación de impacto ambiental y respuesta a alegaciones ciudadanas.

La planta, ubicada en el polígono 9, parcela 830, contará con una superficie construida de más de 10.000 metros cuadrados y se abastecerá de astilla forestal de roble, chopo, pino y encina.

El proyecto se desarrollará en dos fases:

En la primera se instalarán dos calderas con una potencia conjunta de 44 MW térmicos

En la segunda se duplicará la capacidad hasta alcanzar los 88 MW.

La planta funcionará con cuatro calderas en invierno y una en verano, con una producción estimada de 352.000 MWh/año en forma de agua caliente, que se distribuirá por la red de 'district heating' a viviendas y edificios públicos.

La autorización ambiental establece estrictas condiciones para controlar las emisiones atmosféricas, el ruido, la gestión de residuos y la protección del suelo y las aguas subterráneas. Entre las medidas previstas figuran la instalación de filtros de mangas, ciclones y sistemas de reducción selectiva no catalítica para minimizar la emisión de partículas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y otros contaminantes.

Además, se exigirá un sistema de gestión ambiental auditado cada tres años, campañas de medición de benzopirenos en el entorno y controles periódicos de calidad del aire desde la estación 'León 4', situada a menos de un kilómetro de la planta. La instalación deberá presentar informes anuales sobre sus emisiones, residuos y mantenimiento, y mantener registros accesibles para inspecciones.

Casi 300 alegaciones al proyecto

Durante la fase de información pública, el proyecto recibió 296 alegaciones, muchas de ellas de vecinos del barrio de Puente Castro y de colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción, Izquierda Unida de León o la Asociación Luna Verde. Los alegantes expresaron preocupación por el ruido, los olores, el tráfico de camiones y el impacto sobre el abastecimiento de agua.

La Junta ha respondido que la planta sustituirá miles de calderas individuales menos eficientes y más contaminantes, y que el circuito de agua caliente será cerrado, con un consumo limitado. También ha asegurado que el tráfico de camiones será reducido (unos 16 diarios) y que se han previsto medidas para minimizar las emisiones difusas y el ruido.

Somacyl dispondrá de un plazo de cinco años para poner en marcha la actividad, previa presentación de una declaración responsable. La autorización incluye también disposiciones para el cese temporal o definitivo de la actividad, así como para la revisión periódica de las condiciones ambientales conforme a las mejores técnicas disponibles.