La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía abre el plazo para la presentación de candidaturas para la XI edición de sus premios anuales

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía abre el plazo para recibir las candidaturas para la XI edición de los Premios Castilla y León de Gastronomía. De nuevo, son diez las categorías propuestas por la Academia:

1-Premio ‘Emprendimiento en Gastronomía’ con el apoyo de Iberaval

2-Revelación Gastronómica

3-Mejor Producto Agroalimentario

4-Mejor Industria Agroalimentaria

5-Mejor Local de Vinos o Copas

6-Mejor Bodega

7-Mejor Restaurante Tradicional

8-Mejor Sala

9-Mejor Cocinero

10-Mejor Restaurante

Todos aquellos que quieran alzarse con el galardón o quieran presentar una candidatura que cumpla los requisitos podrán presentar la documentación solicitada para cada una de las categorías, de manera individual o a través de una asociación o institución.

Estará habilitada una ficha técnica y los requisitos para la presentación de candidaturas en la web de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, y tendrán como fecha límite el 25 de enero a las 23:59 horas.

El jurado que estudiará cada una de las candidaturas estará compuesto por profesionales del ámbito de la gastronomía y la comunicación, además, de los académicos pertenecientes a la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía de las diferentes provincias.

Este año, los galardones se entregarán, con la colaboración de la Diputación de Palencia, en una gala que se celebrará en la provincia palentina. Los premios cuentan con el patrocinio de la Junta de Castilla y León.

Por segundo año consecutivo, los premios serán diseñados por la empresa artesana Resistible perteneciente a FOACAL (Federación de Oficios Artesanos de Castilla y León) que nació en 1987 con el objetivo de impulsar, promocionar y defender la artesanía de la región y dar soporte y proyectar la actividad de todos sus miembros.

La oficialidad de la Academia

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, que colabora como representante de la Comunidad en La Real Academia Española de Gastronomía, tiene entre sus fines y objetivos la investigación, la defensa y promoción de las actividades gastronómicas propias de Castilla y León. La Academia divulga las excelencias de la gastronomía castellana y leonesa y propicia, a través de su actividad, su estima y expansión, cuidando de la pureza de las tradiciones gastronómicas de la región y dando a conocer, en España y en el mundo, las características y aspectos más relevantes de su gastronomía.

La Academia es reconocida como Entidad de Derecho Público Regional por la Junta de Castilla y León conforme al Decreto 20/2011, por el que se regulan las Academias Científicas y Culturales en la Comunidad de Castilla y León.