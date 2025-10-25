El PP acusa a Sánchez de presidir el Gobierno "más machista y nocivo" para las mujeres

"El Gobierno de España es el más machista y nocivo para el feminismo y está poniendo en peligro tanto a la igualdad como a las mujeres".

Son palabras del vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, este sábado antes de participar en el café-coloquio sobre igualdad organizado por el PP de Ávila en la localidad abulense de Piedrahíta, que celebra la quinta edición de 'Las Señoritas de Piedrahíta'.

Acompañado por Carlos García, presidente provincial de este partido y máximo responsable de la Diputación provincial, De los Santos denuciaba que en los últimos años este Gobierno ha aprobado las normas "que más daño están haciendo a las mujeres".

"Sánchez lleva siete años de políticas irresponsables, que lo que han hecho ha sido poner en peligro esa igualdad y también a las mujeres", decía, mientras recordaba la denominada 'Ley del solo sí es sí', por la que sus responsables "ni siquiera han pedido perdón".

También se refería a los "imperdonables fallos" en las pulseras antimaltrato, pese a que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "sabía que estaban ocurriendo esos fallos y no hizo nada, salvo guardar el expediente en un cajón y decir que cuanto menos se supiera, mejor".

Y se preguntaba "qué cabe esperar" de un partido como el PSOE que "tenía a un secretario de Organización -José Luis Ábalos- que se repartía a las mujeres como si fueran objetos y que se gastaba el dinero de todos y todas contratando mujeres prostituidas en empresas públicas".

"Este es el que iba en el Peugeot con Pedro Sánchez. Él, Santos Cerdán y Koldo García. Tres impresentables, cuyo presente es, uno en la cárcel y otros dos siendo investigados por el Tribunal Supremo", afirmaba el vicesecretario de Igualdad del PP, para quien esta "esa es la política" del presidente del Gobierno y "su aproximación a las mujeres".

Frente a ello, ha sostenido que "por suerte", en el PP "la política feminista es una realidad constante y transversal".