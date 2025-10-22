El vicepresidente primero de la Diputación de León expresa su “disgusto” por las propuestas planteadas por Óscar Puente para la provincia

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable de Productos de León, el leonesista Roberto Aller, se mostró “bastante disgustado” por los resultados de la reunión mantenida recientemente en Madrid entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, y él mismo, acompañados del secretario general del Partido Socialista de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, para abordar los principales proyectos de infraestructuras que afectan a la provincia.

“No me gustaron las propuestas que nos hicieron. Trabajamos en que esas visitas programadas no vengan llenas de aire” remarcó antes de insistir en que la Unión del Pueblo Leonés “está en la Diputación para trabajar por y para León”, sin querer valorar si el pacto de gobierno con el PSOE se puede ver afectado o no. “Llevo dos años y hablar de pactos es algo que hay que valorar a nivel de partido; no velamos por el pacto sino por que se solventen las carencias”, comentó al respecto y recordó que se dan un plazo de hasta dos meses para comprobar si ese encuentro tiene consecuencias reales.

Cabe recordar que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible avanzó una próxima visita dela directora de Aeropuertos de Aena para estudiar la viabilidad de una terminal de carga en el aeródromo leonés, confirmó que el estudio de viabilidad para salvar por tren el puerto del Manzanal estará terminado entre finales de año o en los primeros meses del próximo, que se estudiarán posibles alternativas de integración ferroviaria en San Andrés del Rabanedo y que se buscarán fórmulas conjuntas de solución de la integración de Feve en León.

Respecto a la recuperación de la Vía de la Plata, se apuntó que el estudio de viabilidad en ejecución estará listo a principios del próximo año y sobre la A-76, Óscar Puente dijo que el primer tramo entre Villamartín de la Abadía y Requejo se licitará antes de final de año.