AEMET anuncia un descenso pronunciado de las temperaturas en estas zonas de Castilla y León

La inestabilidad metereológica sigue siendo una constante en Castilla y León. La Comunidad pasa en este otoño de temperaturas veraniegas a otras más suaves, del pantalón corto a la chaqueta. Esto último es lo que va a suceder este domingo 5 de octubre según ha avanzado la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), que anuncia un descenso notable de las temperaturas máximas en el cuadrante nororiental y franja central de la meseta.

Además se prevén intervalos nubosos predominando las nubes bajas en el tercio norte y zonas de montaña del sur, tendiendo a disminuir la nubosidad por la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos.No se descarta alguna lluvia débil o llovizna en el extremo norte por la mañana. Tampoco se va a producir viento de componentes norte y este, flojo con intervalos moderados.

En lo que se refiere a las temperaturas, AEMET anuncia mínimas sin cambios en el suroeste y en descenso en el resto, y máximas en descenso, que será notable en el cuadrante nororiental y franja central de la meseta, aunque en el extremo noroccidental tenderán a subir.

Las mínimas en las ciudades de Castilla y León oscilarán entre los seis grados de León y Soria; los siete de Burgos y Palencia; los ocho de Ávila; los nueve de Salamanca, Segovia y Zamora; y los diez grados de Valladolid.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad se situarán entre los 16 grados de Soria; los 17 de Burgos; los 19 de Palencia; los 20 de León; los 21 de Segovia y Valladolid; los 22 de Ávila; y los 23 grados de Salamanca y Zamora.