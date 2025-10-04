Segovia se sumerge en la proclamación de Isabel I como reina de Castilla

Más de 200 participantes, entre actores, músicos, bailarines y voluntarios, dieron vida al acto central de la recreación histórica de la proclamación de Isabel I como reina de Castilla, que cumple su 551 aniversario. Un evento que contó con el respaldo institucional del Patronato del Alcázar y la Catedral de Segovia.

La segoviana Cristina San Juan fue la responsable de encarnar a Isabel I en la recreación de la proclamación como reina de Castilla, quien fue elegida entre varias jóvenes actrices amateurs que enviaron sus vídeos para optar al papel. Tiene 35 años, es enfermera de profesión y trabaja en el Hospital General de Segovia.

A las 17 horas de este sábado 4 de octubre partió la comitiva real desde la Plazuela del Alcázar, recorriendo Ronda de Juan II, Calle del Socorro, Plaza del Socorro, Calle Martínez Campos, Calle San Frutos y Plaza Mayor, donde hizo un recorrido en torno al templete central, hasta llegar al Enlosado de la Catedral. Allí se celebró la recreación de la proclamación de la reina Isabel, con dos pases.

Además de las compañías de teatro segovianas, el acto contó con las águilas de los Halconeros de Castilla; la coral Ágora, dirigida por Marisa Martín; un grupo de canto gregoriano coordinado por Juan Gómez de Caso; los ministriles de corte de Cuéllar, dirigidos por Alfonso Barreno; tres añafiles coordinados por Antonio García; un grupo de músicos cofrades de Segovia; el grupo de danzas histórica; miembros de la escuela de acrobacia de Flavio y la yeguada de la Granja, entre otros, informa Ical.