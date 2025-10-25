La Aemet avisa de fuertes lluvias este sábado en una provincia de Castilla y León

El otoño ya está aquí, y ha llegado con fuerza para quedarse por más tiempo, tras un mes de octubre más bien cálido y seco con temperaturas por encima de los 20 grados todos los días y algunos de ellos incluso orozando los 30 en las horas centrales del día enmuchas zonas.

Un tiempo otoñal que ha hecho acto de presencia en forma de viento, algunas precipitaciones más bien débiles hasta el momento pero con más frío diruno y, sobre todo, de madrugada a lo largo de esta semana sobre todo, y que se va a recrudecer este fin de semana con una nueva bajada de los termómetros y, sobre todo, más lluvias y además intensas en algunas zonas, con especial hincapié en la provincia de Salamanca, que es la única de la región que tiene un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado, tanto en la meseta como en el sistema central.

De hecho, se preve que puedan caer hasta 40 litros por metro cuadrado de agua acumulada durante doce horas.

La llegada de nuevas borrascas atlánticas y la formación de una baja en el Mediterráneo mantendrán un tiempo inestable este fin de semana, con lluvias repartidas por buena parte del territorio.

La previsión de esta jornada de la Aemet habla de que el día amanecerá en Castilla y León muy nuboso o cubierto con precipitaciones persistentes en muchas zonas, débiles o moderadas, más abundantes hacia el suroeste.

No se descarta alguna tormenta aislada, aunque estas lluvias serán más ocasionales en el tercio norte.

Las temperaturas mínimas caen otro poco, sobre todo en el norte y este de la comunidad, y oscilarán entre los 7 grados de Burgos y León y los 12 de Salamanca.

Mientras que las máximas pegan un cambio radical y los termómetros descienden bruscamente ya que rondarán los 15 grados en buna parte de la comunidad durante las horas centrales del día, salvo en Salamanca, Ávila y Segovia, donde se pordrían alcanzar los 17 grados de máxima durante el día.

El viento soplará del suroeste girando a noreste, y será flojo con algún intervalo moderado.