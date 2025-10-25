Hasta 750 euros de multa para varios vecinos de Toro por incumplir la normativa municipal de basuras

La Policía Local de Toro ha impuesto sanciones de hasta 750 euros a varios vecinos de la localidad por incumplir reiteradamente la ordenanza municipal de gestión de residuos. Las multas, correspondientes a infracciones leves, se han aplicado tras detectarse comportamientos que vulneran diferentes artículos de la normativa de basuras vigente en el municipio.

La identificación de los infractores ha sido posible gracias a la revisión de las grabaciones de las cámaras de control de tráfico instaladas en diversos puntos de la ciudad. Estos sistemas de vigilancia han permitido constatar cómo algunos ciudadanos depositaban sus residuos fuera de los horarios establecidos o no utilizaban correctamente los contenedores correspondientes.

Artículos vulnerados por los infractores

Entre las infracciones más frecuentes destaca el incumplimiento del Artículo 62, que obliga a depositar los residuos exclusivamente en los contenedores designados y a cerrarlos después de su uso. También se ha detectado la vulneración del Artículo 11, que establece la obligatoriedad de separar los residuos domésticos antes de depositarlos en los contenedores adecuados.

Igualmente, los agentes han constatado infracciones al Artículo 71, que fija horarios específicos para depositar la basura orgánica: a partir de las 19:00 horas todo el año, excepto en julio, agosto y septiembre cuando se permite desde las 21:00 horas. La normativa prohíbe expresamente dejar residuos los días 24 y 31 de diciembre.

Las sanciones aplicadas se sitúan entre 200 y 750 euros, aunque advierten que la reincidencia podría ser considerada falta grave con multas de mayor cuantía.