La Aemet avisa de lo que se avecina esta semana en Castilla y León

El verano vuelve por sus fueros y se alarga en España, en general, y en Castilla y León, en particular. Tras varios días en los que las temperaturas han ido subiendo poco a poco, en este inicio de la tercera semana de septiembre los termómetros dan una nueva vuelta de tuerca y volverán a situarse en niveles de agosto.

El calor será por tanto el protagonista de este días y quizás de este esprint final del noveno mes del año.

Además, según informa la Agencia estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas previstas a unos 1500 metros de altitud llegarán a ser más altas en los próximos días que cualquier registro del período de referencia 1991-2020 para estas fechas.

Esto es, según la Aemet, un indicativo de que la masa de aire sobre España será extraordinariamente cálida.

La previsión de la Aemet para este lunes señala que el día amanecerá nuboso en el norte montañoso y en el noreste sin descartar algunas precipitaciones débiles.

En el resto, poco nuboso, con alguna nubosidad de evolución en el Sistema Central. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en el cuadrante nordeste.

No hay previsto ningún fenómento significativo ni hay avisos meteorológicos pro las temperaturas mínimas subierán en el este y sur y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Los termómetros oscilarán entre los once grados de León y los catorce del resto de capitales de provincia.

Las máximas, por su parte, también suben especialmente en el sur de la comunidad y bajan ligeramente en el extremo norte.

Si bien, se superarán los 30 grados con creces en la mayor parte de la región durnate las horas centrales del día. Zamoramarcará la máxima con 33 grados.

El viento soplará del oeste, tendiendo al final de la tarde a norte y noreste, flojo, con intervalos de moderado en la mitad este.

Tampoco se esperan llúvias salvo en el norte de la provincia de Burgos, en la zona de Espinosa de los Monteros, entre las doce del mediodía y las seis de la tarde, según la Aemet.

El martes las temperaturas seguirán subiendo otro poco, pero no será hasta el miércoles cuando los termómetros se disparen y vuelvan a superar los 35 y 36 grados en algunas zonas de la comunidad, sobre todo de las provincias de Zamora, Valladolid y Salamanca, con un calor sofocante que recordará a del mes de agosto, en plena canícula.

Un calor extremo que se mantendrá hasta el viernes como mínimo e incluso el fin de semana que viene, aunque con algún grado menos, según la Aemet.

Además, según la Aemet, durante la semana del 22 al 28 de septiembre aumentará considerablemente la incertidumbre en el pronóstico, pero es probable que sea de nuevo cálida para la época del año, con precipitaciones escasas en la mayor parte de la península, aunque no hay una definición clara de los modelos respecto al área mediterránea