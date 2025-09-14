La gratuidad del transporte en autobús se extiende a otras 444 rutas

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, Castilla y León prosigue con la implantación de la gratuidad del transporte en autobús tanto metropolitano como interurbano para los empadronados en Castilla y León en las líneas que gestiona la Junta.

Hasta el momento, ya son 240.317 los usuarios de la tarjeta gratuita Buscyl que a partir de este lunes podrán beneficiarse de viajar sin pagar un solo euro en otras 444 nuevas rutas, de las cuales 162 son regulares y 282 a la demanda, según informan fuentes de la Consejería de Movilidad.

De esta forma, este servicio sigue con su despliegue paulatino previsto con el objetivo de llegar a las 2.610 rutas totales a partir del 30 de septiembre.

Desde el departamento que dirige José Luis Sanz Merino destacan la buena acogida que está teniendo esta medida y ponen en valor que las solicitudes que se presentan de forma digital se están tramitando con rapidez en un plazo aproximado de una semana en la mayoría de los casos, siendo algo menos rápido para las peticiones presentadas en papel.

Por tanto, el sistema Buscyl contará a partir de este lunes con un total de 728 rutas de Castilla y León en las que coger el autobús será gratuito para los ciudadanos de la Comunidad. Todo ello permitirá ir desplegando un modelo de gestión que se enfrenta el 30 de septiembre, en unas dos semanas, a la prueba de fuego, ya que se prevé que ese día se implante en más de 1.800, entre las regulares, a la demanda y de prestación conjunta, lo que permitirá alcanzar las 2.610 existentes.

La implantación del nuevo sistema de transporte gratuito para personas empadronadas mediante la tarjeta Buscyl comenzó el pasado 1 de julio con los menores de 15 años, siendo una prueba que ha permitido testar una solución que agiliza la puesta en marcha de esta medida en toda la población. Una medida que coincidió con la entrada en vigor del descuento que aprobó el Gobierno para este grupo de edad en todos los transportes colectivos.

A finales de agosto, Movilidad comunicó su decisión de adelantar la implantación de la tarjeta Buscyl en sus líneas, si bien para ello optó por un formato digital, frente al físico por ser «más ágil», para los que aportaran un correo electrónico en la solicitud. Esto permite acceder a los autobuses de titularidad autonómica, validando un código QR en el terminal del autobús.

La siguiente etapa llegó el 1 de septiembre cuando se extendió a 83 rutas del transporte metropolitano, 74 regulares y 127 a la demanda, lo que suma 284. Además, la Junta decidió que los actuales bonos metropolitanos siguieran en vigor y convivan con la tarjeta Buscyl digital, para aquellos usuarios que deseen seguir utilizándolos. Su vigencia ha quedado prorrogada sin fecha final, hasta la plena implantación del sistema ITS de Buscyl.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León.

El Gobierno de la comunidad estima que el coste total de esta ambiciosa iniciativa de movilidad estará entre los 60 y 65 millones de euros anuales.