Muere el conductor de un turismo tras colisionar contra una furgoneta en Zamora

Un hombre de unos 60 años falleció a última hora de esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico consistente en el choque del turismo que conducía con una furgoneta en el kilómetro 131 de la carretera CL-605, en la rotonda de acceso a la localidad zamorana de Fuentesaúco.

El accidente tuvo lugar a las 20.18 horas y la llamada de alerta informaba de que en el turismo viajaban dos personas, una mujer y un varón de 60 años, este último inconsciente, y además que ambas personas estaban atrapadas en el vehículo.

También se informó de un tercer herido, el conductor de la furgoneta, que es un varón de 50 años y que se encontraba consciente pero contusionado.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de La Guareña.

En el lugar, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento del conductor del turismo. Además, atendió a las otras dos personas heridas para valorar su posible traslado a un centro hospitalario.