Amenaza con suicidarse tirandose desde un cuarto piso cuchillo en mano en Astorga

Efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de Astorga, en la provincia de León, impidieron en la tarde de ayer un intento autolítico de un hombre de 45 años que se encontraba en la terraza de su vivienda amenazando con tirarse mientras esgrimía en su mano un cuchillo de grandes dimensiones.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde el varón, en evidente estado de alteración, gritaba su intención de arrojarse desde el balcón de un cuarto piso. A pesar de la negativa inicial, los agentes de Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Astorga, lograron, tras varios minutos dialogando con el hombre a través de la puerta, que finalmente cediera en su intención y abriera el acceso a la vivienda.

Inmediatamente después, los agentes de la Policía Nacional entraron en el domicilio y procedieron a atender a la persona, que se encontraba aturdida y sufría varias lesiones provocadas por sí mismo.

Una vez bajo la supervisión médica del personal sanitario que acudió hasta el domicilio, el varón fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León para la atención médica especializada necesaria.Existe la línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.