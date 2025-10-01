Arranca en Burgos el gran escaparate del diseño de Castilla y León

La Pasarela de la Moda de Castilla y León está concebida como una herramienta de promoción para los diseñadores consolidados de la Comunidad y una plataforma de lanzamiento para el talento joven, apoyando a los nuevos creadores para que puedan abrirse camino profesional en el mundo de la moda.

La cita, que cumple su vigésimo séptima edición de la mano de la Junta de Castilla y León, se integra por tercer año consecutivo en las actividades programadas dentro del proyecto Uniendo Moda, financiado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y desarrollado por CEOE Castilla y León, dando continuidad y coherencia a la intensa labor que se viene realizando dentro del proyecto para impulsar la proyección de la moda de la Comunidad, generar nuevas oportunidades de negocio y profundizar en su formación.

El evento tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos. Durante las dos jornadas, la pasarela reunirá a 16 reconocidos diseñadores de Catilla y León, previamente seleccionados por la calidad y la proyección de unas colecciones que combinan tradición, innovación, sostenibilidad y talento emergente, ofreciendo un amplio abanico de la diversidad y creatividad del diseño de la Comunidad.

La programación, el horario de los desfiles y la trayectoria de los participantes podrá consultarse en la web de Pasarela Uniendo Moda y los desfiles se podrán visualizarse por 'streaming' a través de la misma web en el apartado desfiles

La pasarela servirá también de marco para la celebración del Concurso de Jóvenes Diseñadores de Castilla y León 2025, que ha recibido un gran número de propuestas y en el que, finalmente, competirán 14 creadores emergentes. Sus trabajos se mostrarán en la mañana del 1 de octubre y el fallo se dará a conocer antes del desfile de clausura del día 2, tras la deliberación de un jurado constituido por figuras de gran prestigio en el mundo de la moda, expertos en comunicación de moda, profesionales del sector textil de ámbito nacional y representantes de CEOE y Junta de Castilla y León.

Durante la celebración de la pasarela, se exhibirán numerosos 'fashion films' de creadores y material promocional de distintas empresas del sector textil de Castilla y León, audiovisuales creados dentro del proyecto Uniendo Moda para impulsar la proyección nacional e internacional de la moda de la Comunidad.

Además, el evento contará con un espacio expositivo dedicado a empresas emblemáticas del territorio, que reflejan la calidad y diversidad del sector. Todo ello en el marco de una escenografía inspirada en los tonos otoñales de Castilla y León, con el valor añadido de la iluminación de las lámparas de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, de Segovia.

Además de dar visibilidad a diseñadores y empresas del sector, la Pasarela Uniendo Moda Castilla y León se concibe también como un espacio de encuentro y de oportunidades de negocio. En este sentido, durante la celebración del evento se han dispuesto salas destinadas a networking y reuniones comerciales en el propio hotel, impulsando así la colaboración entre diseñadores, empresas y profesionales. De este modo, se completa una programación concebida para fortalecer el talento y el potencial económico del sector textil y de la moda en Castilla y León.