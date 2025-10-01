La UCAV y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Colombia se unen en un convenio

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la ciudad colombiana de Tunja, han firmado un convenio destinado a estrechar vínculos académicos y culturales entre ambas instituciones.

El acuerdo contempla la cooperación entre sus profesores e investigadores, el desarrollo conjunto de actividades y eventos y la movilidad académica de sus estudiantes.

Esta alianza se ha formalizado con un encuentro institucional celebrado en la UCAV entre Mª del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la UCAV, y el padre William Medina, director general del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Ambos han respaldado el primer convenio entre estas universidades, que comparten la inspiración del humanismo cristiano.

Con este nuevo convenio en Iberoamérica, la UCAV refuerza su compromiso con la internacionalización, la excelencia académica y la creación de nuevas oportunidades para su comunidad universitaria.