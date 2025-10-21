Así son las viviendas públicas que promueve la Junta para jóvenes en Castellanos de Moriscos (Salamanca)

El Gobierno regional, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), pone en marcha la construcción de cinco viviendas unifamiliares adosadas de promoción pública en el municipio salmantino de Castellanos de Moriscos.

Esta actuación, financiada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, supone una inversión de algo más de 764.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Esta promoción forma parte del compromiso de la Junta de Castilla y León con el fomento del acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.

Actualmente, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas en toda la Comunidad, en 130 promociones en régimen de venta bonificada o alquiler.

En la provincia de Salamanca, se están desarrollando 90 viviendas, de las cuales 67 son en régimen de venta —entre ellas, las de Castellanos de Moriscos, las de Guijuelo, las de Doñinos, y las de Santa Marta de Tormes— y 23 en alquiler, en localidades como Peñaranda de Bracamonte o Ciudad Rodrigo.

También se están elaborando estudios de nuevos proyectos en los municipios de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Fuente de San Esteban, Guijuelo, La Alberca y San Morales.

Tres dormitorios y dos baños

La promoción se ubica en la calle Huerta de Castellanos de Moriscos, en una parcela de 1.066 m² cedida por el Ayuntamiento. Cada vivienda contará con una superficie útil aproximada de 90 m², distribuidos en salón-cocina, tres dormitorios y dos baños, además de 14 m² de garaje y un jardín de uso privativo.

El proyecto apuesta por la industrialización del proceso constructivo, lo que permite reducir los plazos de obra, optimizar los recursos y mejorar el control de calidad. Las viviendas alcanzarán una calificación energética A y consumo casi nulo, con sistemas de aislamiento térmico y acústico avanzados, carpinterías de PVC con vidrio triple y persianas motorizadas, y calefacción y agua caliente mediante aerotermia.