ASPACE Valladolid, En ruta por las Enfermedades Raras y Fundación Cris contra el Cáncer, entidades reconocidas por la Fundación Renault Group

La Fundación Renault Group premió a ASPACE Valladolid, En ruta por las Enfermedades Raras (Palencia) y Fundación Cris contra el Cáncer (Madrid) en la sexta edición del concurso ‘¿Colaboras con una ONG?’, entidades que fueron propuestas por los propios empleados y que recibirán cada una de ellas 4.000 euros para impulsar su labor y proyectos solidarios.

Coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, celebrado hoy 5 de diciembre, la Fundación Renault Group España anuncia los ganadores de la VI Edición del Concurso “¿Colaboras con una ONG?”, una iniciativa en la que los empleados de Renault Group en España presentan las propuestas solidarias con las que colaboran.

La Fundación Renault Group lanzó el pasado mes de junio la sexta edición del concurso “¿Colaboras con una ONG?”, a través del cual se propuso a todos los empleados de Renault Group en España que presentasen los proyectos solidarios con el que colaboran para poder apoyarlo económicamente.

“Nuestro proyecto ¿colaboras con una ONG? que cumple ya su VI edición, pretende acompañar económicamente las iniciativas solidarias que apadrinan y apoyan nuestros empleados. Esta acción está alineada con los valores de buena gobernanza de la Fundación Renault, apoyando nuestro entorno y fomentando el voluntariado de nuestros colaboradores. Mi más sincera enhorabuena a todos, premiados y no premiados, porque su labor y dedicación merece toda nuestra admiración” declara Reyes Torres, vicepresidenta de la Fundación Renault Group España.

Ignacio Rodriguez Solano, director de la Fundación Renault Group España, ha visitado las tres asociaciones ganadoras para conocer sobre el terreno la labor que realizan.

“Para todos los que formamos la Fundación Renault Group España siempre es inspirador ver sobre el terreno la labor que hacen asociaciones y fundaciones en nuestro país, acompañando a familias con problemas y poder dar soporte en los momentos más complicados a personas con historias de superación increíbles”. Ignacio Rodriguez Solano, director de la Fundación Renault Group España.

ASPACE VALLADOLID

La Asociación Aspace Valladolid es una entidad sin ánimo de lucro formada en 1999 en Valladolid por padres y tutores de personas con parálisis cerebral con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral o encefalopatías afines y de sus familias.

Yolanda Nuñez Rodríguez, de la factoría de Carrocerías, lleva años colaborando con la asociación y es la madrina del proyecto Sala Viva: Comunicación, Estimulación y Autonomía.

El proyecto busca actualizar tecnológicamente su sala multisensorial para favorecer el desarrollo integral de niñ@s con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. El objetivo es promover su comunicación, autonomía y estimulación sensorial mediante tecnologías accesibles e interactivas.

Fundación CRIS CONTRA EL CANCER

Fue fundada en 2010 por el matrimonio formado por Lola Manterola y Diego Megía después de que Lola superara un mieloma múltiple gracias a un ensayo clínico pionero en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Esta experiencia personal los llevó a impulsar la creación de una organización dedicada exclusivamente a financiar proyectos de investigación para curar esta enfermedad.

La Fundación CRIS Contra el Cáncer -Cancer Research & Innovation in Science- es una organización independiente, sin ánimo de lucro y con el objetivo de curar el cáncer a través de la investigación con fondos de la sociedad civil.

Tiene sede en España, Reino Unido y Francia. Actualmente, financia proyectos en 87 centros de investigación de todo el mundo. En España cuenta con unidades propias de terapias y ensayos clínicos en los principales hospitales de la sanidad pública.

Carlota Rodríguez Hernández, que trabaja en Direcciones Centrales de Valladolid, es la madrina del proyecto 'Renovando Vidas' de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil ubicada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Bajo la dirección del doctor Antonio Pérez Martínez reúne un equipo multidisciplinar que integra investigación, ensayos clínicos y terapias innovadoras para ofrecer oportunidades a niños y niñas que ya no responden a los tratamientos convencionales.

El cáncer infantil la primera causa de muerte por enfermedad en Europa en niños, niñas y adolescentes. En España, cada año son diagnosticados entre 1.500 y 1.600 y mueren 200.

Desde su creación en 2018 la Unidad CRIS ha tratado a más de 1.000 menores con tumores complejos, aplicando terapias celulares, inmunoterapia y trasplantes hematopoyéticos; y ha invertido 10 millones de euros gracias a la contribución de la sociedad civil.

EN RUTA POR LAS ENFERMEDADES RARAS

Jesús Moisés Nuñez Quintanilla de la factoría de Carrocerías, es el padrino del proyecto "En ruta por las enfermedades raras", asociación sin ánimo de lucro que busca dar visibilidad, sensibilizar y apoyar la investigación de enfermedades poco frecuentes a través de actividades deportivas y culturales.

Originada en 2018, organiza desafíos de montaña, senderismo y otros eventos para recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre las enfermedades raras y el derecho a la investigación. Su lema es "haciendo visible lo invisible" para dar apoyo a estas patologías olvidadas.