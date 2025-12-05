La Junta renovará la carretera entre Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y el límite con Ávila con una inversión estimada de 4,5 millones de euros

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, avanzó hoy que la Junta de Castilla y León renovará de forma integral la carretera SA-105, entre Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y el límite provincial con Ávila. Sanz Merino explicó que finalmente se ejecutarán los dos tramos entre la localidad peñarandina y Macotera y entre esta última y el límite con la provincia abulense por Santiago de la Puebla y Alaraz. Las dos actuaciones sumarán una inversión total de 4,5 millones de euros.

El proyecto, que presentó hoy el consejero, afecta a un tramo de más de diez kilómetros que discurre por los términos municipales de Peñaranda de Bracamonte, Bóveda del Río Almar y Macotera, con una intensidad media de tráfico de 1.632 vehículos al día. Las obras incluirán la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa con polvo de caucho, el fresado del pavimento en el paso inferior del ferrocarril, la reconstrucción de arcenes y cunetas, la reposición del pavimento en la travesía de Peñaranda de Bracamonte y la renovación completa de las marcas viales.

José Luis Sanz Merino anunció que el próximo año se licitará el tramo entre Peñaranda y la intersección con la SA-113 en Macotera donde se invertirán 2,10 millones de euros. Además, subrayó que “confío que a lo largo del 2026 haya presupuestos, elecciones mediante, y podamos abordar el segundo tramo”.

Inversiones en Salamanca

Sanz Merino destacó que en esta legislatura, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha comprometido en materia de carreteras unas inversiones superiores a los 61 millones de euros en la provincia de Salamanca, de los que “una buena parte ya están ejecutados o en ejecución”.

Entre las actuaciones el consejero señaló la la mejora de la intersección de la carretera SA-100 con el acceso al municipio de La Hoya, el carril bici de Villamayor, el refuerzo del firme de la SA-104 entre Guijuelo y el límite con Ávila, y las obras de emergencia de la SA-203 en el acceso a La Peña de Francia. Además, avanzó el objetivo de modernizar la carretera SA-213, de Tamames a la autovía A-62 por Bocacara, con un importe de licitación de 6,83 millones de euros.

También Sanz Merino resaltó el impulso a la Plataforma Logística Intermodal de Salamanca-ZALDESA, donde “la Consejería ha destinado unos 19 millones de euros para inversión total de 22 millones de euros”. “El Ayuntamiento está avanzando en el concurso para la gestión de esta plataforma, y ya está pinchada la vía para poder conectarlo al ferrocarril”, comentó el consejero de Movilidad quien mostró su esperanza en “las infraestructuras que son responsabilidad del Estado puedan acompañar este esfuerzo inversor, que están realizando en solitario la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca. apoyados por el resto de instituciones de la ciudad”.

Usuarios de Buscyl

El consejero de Movilidad resaltó que “la provincia de Salamanca es la que más usuarios de Buscyl tiene”. “De 555.000 usuarios con tarjeta QR, 117.000 son de la provincia charra, fundamentalmente del área metropolitana” añadió.

En este sentido destacó que “hasta el 1 de diciembre se han realizado más de tres millones de viajes en Buscyl, de los que 1,1 millones corresponden a Salamanca”.

Sanz Merino apuntó que en los tres meses desde la puesta en marcha de este servicio “se ha normalizado la oferta con la demanda, realizando refuerzos en las líneas Santa Marta y Carbajosa de la Sagrada con Salamanca y también en otros itinerarios con Vitigudino, Ciudad Rodrigo, o la Fregeneda”.

“Estamos siendo útiles y los ciudadanos han asumido la oferta del servicio que va amás a llama de la gratuidad” afirmó el consejero de Movilidad.