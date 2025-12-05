El vallisoletano barrio de Parquesol ya cuenta con nuevo parque

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado el nuevo parque estancial de Parquesol, un espacio de casi 2.500 m² que da una segunda vida a unas parcelas que llevaban años sin uso en la ladera sureste del barrio.

Situado entre las calles Luis González Lefort y Juan Antonio Morales Pintor, el parque ofrece ahora una zona cómoda y accesible para que los vecinos, y los usuarios de la residencia de mayores cercana, puedan pasear, descansar o hacer ejercicio.

Con áreas para mayores, juegos infantiles y un pequeño graderío que aprovecha el desnivel del terreno, este nuevo espacio verde se convierte en un punto de encuentro pensado para disfrutar del día a día en el barrio.