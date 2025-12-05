Acceso

El vallisoletano barrio de Parquesol ya cuenta con nuevo parque

Cuenta con áreas para mayores, juegos infantiles y un pequeño graderío

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita el nuevo parque de Parquesol
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado el nuevo parque estancial de Parquesol, un espacio de casi 2.500 m² que da una segunda vida a unas parcelas que llevaban años sin uso en la ladera sureste del barrio.

Situado entre las calles Luis González Lefort y Juan Antonio Morales Pintor, el parque ofrece ahora una zona cómoda y accesible para que los vecinos, y los usuarios de la residencia de mayores cercana, puedan pasear, descansar o hacer ejercicio.

Con áreas para mayores, juegos infantiles y un pequeño graderío que aprovecha el desnivel del terreno, este nuevo espacio verde se convierte en un punto de encuentro pensado para disfrutar del día a día en el barrio.

