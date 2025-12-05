El mejor árbol para plantar cerca de aceras: sus raíces no levantan el suelo y dan sombra en ciudades

En las ciudades, cada vez es más importante combinar naturaleza y funcionalidad. Plantar árboles cerca de aceras aporta sombra, reduce el calor en verano y mejora la calidad del aire, pero no todas las especies son aptas.

Algunas raíces crecen cerca de la superficie y pueden levantar el pavimento, causando problemas a peatones y a la infraestructura urbana. Por eso, elegir un árbol adecuado es esencial para mantener calles seguras y verdes.

Especies recomendadas para espacios reducidos

Existen varias especies que combinan un sistema radicular profundo con una copa que brinda sombra generosa. Entre ellas destacan árboles de porte medio, resistentes a la contaminación urbana y con raíces que crecen principalmente hacia abajo.

Ejemplos incluyen algunos tipos de arces, ginkgos, crespones o carpes. Estas especies no solo aportan sombra, sino que requieren poco mantenimiento y se adaptan a diferentes tipos de suelo, convirtiéndolas en opciones ideales para veredas y calles estrechas.

Beneficios de plantar correctamente

Seleccionar la especie correcta no solo evita problemas con las raíces, sino que también ofrece ventajas ambientales y sociales.

Los árboles aportan frescura en los días calurosos, absorben CO₂ y partículas contaminantes, y crean espacios agradables para caminar o descansar. Además, al mantener raíces contenidas, se reduce el riesgo de levantamiento de baldosas, accidentes o daños en tuberías y sistemas subterráneos.

Árboles caídos en la provincia de Huelva por el fuerte temporal Efe Agencia EFE

Incluso con especies de raíces poco invasivas, es importante respetar ciertas normas.

Dejar suficiente espacio entre el tronco y el borde de la acera, garantizar un suelo bien drenado y no compactar la tierra alrededor de las raíces.

Los alcorques y barreras subterráneas pueden orientar el crecimiento de las raíces hacia abajo, evitando conflictos con el pavimento y asegurando un desarrollo saludable del árbol.

La sombra como recurso urbano

Incorporar árboles que no levanten el pavimento es una manera de mejorar la vida urbana sin comprometer la infraestructura.

La combinación de sombra, naturaleza y seguridad convierte estas especies en aliadas perfectas para calles, plazas y veredas. A medida que las ciudades buscan soluciones sostenibles y funcionales, este tipo de árboles se perfila como la mejor opción para integrar naturaleza y urbanismo.