PP y Vox a la gresca en Extremadura: Abascal pide la cabeza de Guardiola y ella le tacha de "machista"

Empieza movidita la campaña electoral en Extremadura. No ha transcurrido ni siquiera media jornada desde la pegada de carteles y ya ha habido polémica. Partido Popular y Vox andan a la gresca por las palabras de Santiago Abascal, que no oculta su particular inquina hacia la presidenta y candidata popular, María Guardiola.

Hasta el punto de que, en una entrevista publicada este viernes en el diario extremeño Hoy, el líder del partido verde ha planteado -de manera contradictoria- que, quizá, debería ser reemplazada. La aludida ve en sus palabras un "tufo machista" y ha reivindicado que lo que no está dispuesta es a pasar por el aro de nadie más que de los votantes.

Abascal prendió la mecha. "Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo que suponga ese cambio de rumbo en favor de la prosperidad de Extremadura, y de la seguridad en las calles y de la libertad de las familias, pues el PP tendrá que decidir si propone otro candidato. Si la señora Guardiola, en cambio, es capaz de llegar a ese acuerdo quizás no tenga que decidirlo".

Nada más sugerir el reemplazo de Guardiola, por exigencia de su formación política, ha matizado: "No somos nosotros los que vamos a quitar y poner candidatos de otros partidos, no nos compete". Pero, de nuevo un giro en el guion que confirma lo dicho anteriormente. "Salvo que las cosas se pongan muy feas".

En realidad, lo que ha sostenido el presidente nacional de Vox es exactamente esto: que planteará al PP que presente a otro candidato. "No voy a decir que no haya pensado ese escenario, si la señora Guardiola se empecina. Ya veremos quién gana las elecciones, que damos cosas por supuestas... veremos cuál es la decisión de los extremeños, pero si es similar a la anterior ¿para qué se han convocado las elecciones?".

Finalmente, ha descrito tres alternativas: "O se pone de acuerdo con los socialistas, o con nosotros sobre esas bases o quizás el PP tenga que tomar la decisión de cambiar de candidato". A pesar de que Alberto Núñez Feijóo,como publicó LA RAZÓN, pedía no entrar en las provocaciones de Vox, María Guardiola no se ha quedado callada.

"Yo no me empecino con nada. Yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y, además, he tenido la oportunidad de mostrarlo durante todo este tiempo. Yo, desde luego, sólo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños", ha recalcado la cabeza de cartel de los populares. Y presidenta extremeña.

También ha criticado el modus operandi de Abascal, que llevaba años sin pasar por Extremadura y, ahora, poco menos que ha establecido allí su residencia. Temporalmente, claro. "Se va a tirar 15 días pisando esta tierra y yo me alegro por él, porque va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla, pero que cuando acabe esta campaña electoral y sean las elecciones, a partir del día 22 no vamos a volver a verle", ha vaticinado la popular.

Por su parte, Núñez Feijóo, ha ironizado con la estrategia que sigue Vox, que consiste en dar todo el protagonismo de la campaña a Abascal, hasta el punto de que nadie conoce al candidato. Ni siquiera él. "No sé cómo se llama, creo que la mayoría de extremeños, tampoco".

En todo caso, y por si quedaban dudas: "Aquellos que lo sepan, sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura". Una práctica antagónica a la de su formación política. "Nuestros candidatos no son marionetas que movemos con hilos desde Madrid, como hace Vox. En mi partido no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona".