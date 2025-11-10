El Ayuntamiento de El Royo inaugura su centro micológico para potenciar el micoturismo y la divulgación del recurso fungi

El Ayuntamiento soriano de El Royo estrenó su centro micológico municipal que busca convertirse, como señaló el alcalde, José Raúl Gómez Lamuedra, en un “espacio de divulgación micológica para potenciar el turismo micológico de calidad”. Este proyecto, que ha estado capitaneado por el Consistorio de El Royo, acompañado científicamente por la Universidad de Valladolid. El nuevo espacio micológico está incluido en el proyecto Biocomforest, que ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Tal y como destacó Gómez, “el nuevo centro micológico está ubicado en el edificio del obrador comunitario provincial, por lo que no será solo un lugar expositivo, sino que será un buen apoyo para la puesta en valor y aplicación práctica del mundo micológico”, permitiendo que se puedan desarrollar en el mismo distintos productos con hongos y setas como principales materias primas.

La inauguración, que ha supuesto un motivo de fiesta para la localidad contó también con la presencia de la Subdelegada accidental del Gobierno en Soria, Asunción Machín, y Laura Prieto, en representación de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, que disfrutaron también del taller de cocina a cargo de Alejandra Antón, del restaurante La Chistera, que se realizó ayer con motivo de las Jornadas micológicas promovidas por la asociación micológica de El Royo y en las que han colaborado tanto el Ayuntamiento de la localidad como la asociación Montes de Soria. Estas actividades, además, se llenaron de público, tanto de vecinos de la localidad como de la comarca y de turistas que, aprovechando el puente en Madrid, no dudaron en disfrutar de el intenso programa de las jornadas que no se compuso solo de micología, ya que los asistentes pudieron degustar, de forma paralela, una selección de vinos aportada por José Ignacio Junguitu de la empresa Junguitu ¿Hablamos de vino?, un gran colaborador de las actividades micológicas de El Royo.

De hecho, estas jornadas son un referente en la provincia, gracias al trabajo que realiza la asociación micológica de El Royo quien, desde hace 25 años, tal y como explicó Fernando Pérez, vicepresidente de la asociación, ha montado exposiciones de setas en fresco, investigado las setas desde diferentes aspectos, organizado maridajes de setas y vinos, impartido charlas y ha trabajado para promover el micoturismo de la provincia. Pérez se ha mostrado muy satisfecho de que este nuevo centro micológico sea próximamente la sede fija de la asociación.

En la inauguración también estuvo presente el director técnico de Montes de Soria, José Antonio Vega quien calificó de “orgullo y privilegio para el Parque Micológico” este nuevo centro que será “un lugar de referencia para la provincia”, vaticinó, porque prestará “un servicio muy necesario para los recolectores”. En sus instalaciones se podrán llevar a cabo identificación de especies, contará con numerosos recursos expositivos y será “un punto de dinamización del micoturismo”, añadió Vega, a través de la organización de distintas actividades como rutas micológicas, complementado así a otros centros que existen en la provincia como Navaleno o las casas del Parque, que ya ofrecen este servicio que es “muy importante para el Parque Micológico”.

Desde Montes de Soria resaltaron la importancia que tienen este tipo de centros, ligados a la actividad de asociaciones micológicas como las de El Royo y la de Navaleno que se implican en dotar de contenido y actividades a los montes sorianos, demostrando que existe mucha vida durante todo el año. Por eso Vega insistió en mostrar el orgullo y satisfacción que se siente “con la apertura de una infraestructura de este tipo, por la importancia y el relieve que tiene para ofrecer un servicio tanto a los aficionados a la micología como al micoturista”, algo fundamental en el ámbito geográfico del Parque Micológico. Por eso, desde Montes de Soria se apoyan las actividades que se desarrollan en este tipo de centros y por las asociaciones micológicas de la provincia, recodando que la asociación Montes de Soria “recoge el legado” de estas mismas, que han trabajado durante décadas por la divulgación del conocimiento del recurso micológico y la promoción del micoturismo, algo de gran importancia para la provincia de Soria y su sector terciario, generando un valor añadido al territorio.