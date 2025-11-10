Trágico accidente con dos muertos y varios heridos en Encinillas (Segovia)

Las carreteras de Castilla y León volvieron a registrar un trágico accidente. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado esta tarde en el kilómetro 104 de la A-601, a la altura de la localidad segoviana de Encinillas.

El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las tres de la tarde, al colisionar un turismo y un camión cisterna. Tras la colisión, el turismo, con cuatro personas en su interior, comenzó a arder, según informaron los alertantes, que también indicaron que una persona se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 se avisó a los Bomberos de Segovia, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero sanitario, una UVI móvil, dos ambulancias soporte vital básico y personal médico del punto de atención continuada de Segovia, informa Ical.

Además, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se activa al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender al conductor del camión. En el lugar del accidente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos personas y atendió a otros dos heridos, uno de ellos fue trasladado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid y el otro en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.