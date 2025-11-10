Objetivo; ofrecer un futuro de los jóvenes del medio rural soriano

Facilitar la adquisición o rehabilitación de viviendas en el medio rural para contribuir a fijar población joven y revitalizar los municipios de Soria, favorecer el acceso a una vivienda digna e impulsar la dinamización económica y social de la provincia.

Estos son los objetivos que la Diputación de Soria con su línea de apoyo a la vivienda joven, de la que se han beneficiado 60 menores de 36 años de municipios de menos de 5.000 habitantes.

El presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, mostraba su ssatisfacción este lunes por la gran acogida de esta medida que ha agotado su presupuesto, dotado con 250.000 euros -unos 4.255 euros por beneficiariocon- con el que estos jóvenes han podido iniciar su proyecto de vida en los pueblos sorianos.

"No podemos limitarnos a hablar de despoblación: debemos impulsar este tipo de medidas, y apoyar el acceso a la vivienda para los jóvenes es esencial para que nuestros pueblos mantengan vida y futuro”, decía Serrano, en declaraciones recogidas por Ical.

Por otro lado, cabe señalar que dentro del impulso al deporte de montaña en la provincia, la Diputación de Soria lanzó este año dos circuitos que han recorrido todo el territorio soriano gracias a las numerosas carreras de BTT y Trail Running organizadas a lo largo del año por asociaciones y ayuntamientos de la provincia de Soria.

Objetivo: fomentar la participación y dar un impulso a todos los corredores, tanto de dentro como de fuera de nuestra tierra, para que pudieran disputar el título provincial en estas disciplinas.

Otros acuerdos

En este aspecto, la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó el abono de los premios de los circuitos provinciales ‘Soria Puro Oxígeno’ de Trail Running y BTT, correspondientes a la temporada 2025. Con una dotación total de 12.600 euros, se reconoce el esfuerzo y la constancia de los deportistas que han competido a lo largo del año, así como la labor de los clubes y entidades organizadoras que mantienen vivo el deporte en los pueblos.

En ambas disciplinas se premia a los primeros clasificados de cada categoría, destacando especialmente a quienes han obtenido los mejores resultados en sénior y máster, así como a los deportistas sorianos más destacados. Con estos premios, la Diputación refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de salud, turismo y dinamización del territorio.

En materia de obras provinciales, la Junta de Gobierno ha adjudicado tres de las obras que se enmarcan dentro del Programa DUS 5000 de ayudas a proyectos de energía limpia en municipios de la provincia, financiado por los Fondos Europeos. Estas obras consisten en la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en las localidades de Garray, Ólvega y Golmayo por un precio 73.556 euros.