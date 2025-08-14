La Bañeza despide entre lágrimas pero con orgullo al joven Abel Ramos

Hondo pesar en la localidad leonesa de La Bañeza, que hoy ha despedido a Abel Ramos entre lágrimas e impotencia en la plaza Mayor, pero también con muchos aplausos y con orgullo por su valentía en la lucha contra el fuego que se propagó desde Molezuelas de la carballeda, en Zamora, hacia la comarca bañezana, lo que le ha costado desgraciadamente la vida.

Una jornada que se ha visto empañada aún más si cabe tras conocerse la muerte de otro joven de 37 años, Jaime Aparicio Vidales, que estaba junto a Abel cuando las llamas les rodearon en Nogarejas. Este hombre no ha podido superar las quemaduras que soportaba en el 85 por ciento de su cuerpo y ha perdido la vida este jueves en la unidad de quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid.

Funeral por el hombre fallecido a causa del incendio de Nogarejas J. CASARES Agencia EFE

Los bañezanos se han volcado en el funeral por Abel, alma del Moto Club bañezano, que vivía en este municipio cuyos habitantes viven con el corazón en un puño ante el daño que está provocando el fuego en la provincia.

Paradojas de la vida el pasado fin de semana pasado, Abel disfrutó como un enano con el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, antes de que el fuego empezará a sembrar dolor.

Un joven que será recordado por siempre en esta zona, pero que deja destrozados a sus padres, Emilia y Joaquín, y a su hermano Sergio.