Habrá nuevas rutas turísticas por Zamora para aprovechar el tirón de "Las Edades del Hombre"

La Diputación de Zamora intentará aprovechar el tirón de la exposición de arte sacro de Las Edades Hombre 'Esperanza', que se celebrará en Zamora entre octubre de este año y abril de 2026, para ofrecer nuevas rutas turísticas en la provincia.

Responsables de la Institución provincial zamorana con el presidente en funciones y diputado de Turismo a la cabeza, Víctor López, se han reunido con representantes de la Fundación Las Edades del Hombre y empresarios del sector turístico para coordinar acciones de cara a la muestra expositiva.

La creación de nuevas rutas turísticas por toda la provincia de Zamora pretende facilitar que los turistas que visiten la exposición descubran también el patrimonio, la gastronomía y el entorno de los pueblos zamoranos, con especial atención a impulsar el enoturismo en las denominaciones de Toro y Arribes y en el entorno de la capital zamorana.

Para ello se promoverá igualmente la apertura de bodegas, catas y actividades en las que el vino sea protagonista.

Además, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León elaborarán un folleto turístico conjunto con información sobre la exposición de Las Edades del Hombre y diferentes propuestas para alargar la estancia en Zamora y recorrer distintos lugares de la provincia.

"Sólo trabajando unidos lograremos que 'Esperanza' se convierta en una verdadera oportunidad de desarrollo", destaca López, para quienn, la muestra más importante de arte sacro del mundo debe ser un acontecimiento cultural de gran nivel sino tambiépero también y sobre todo una "palanca" para que los pueblos reciban visitantes y generen actividad económica.