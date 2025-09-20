Carnero se reúne en Nueva Delhi con la presidenta de FICCI para fortalecer la cooperación empresarial con India de cara al Año Dual 2026

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha reunido en Nueva Delhi con la presidenta de la Federación India de Cámaras de Comercio e Industria (FICCI), Jyoti Raje Scindia, en el marco de una visita oficial para estrechar lazos con instituciones clave de la economía india.

El diálogo, que ha tenido lugar en la sede central de FICCI, se enmarca dentro de los preparativos para el Año Dual España-India 2026, una iniciativa que busca potenciar las relaciones bilaterales entre ambos países en sectores estratégicos como innovación, energía, sostenibilidad, agroindustria, turismo y digitalización.

Durante la reunión, ambas partes han intercambiado experiencias y conocimientos sobre el desarrollo económico local, el impulso a la innovación empresarial y el papel de las ciudades intermedias en la atracción de inversiones internacionales.

“Valladolid quiere ser un lazo de unión entre las empresas españolas y el pujante ecosistema empresarial indio. Nuestra ciudad tiene un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la innovación y el apoyo al emprendimiento, y estamos aquí para compartirlo, aprender de instituciones como FICCI y construir alianzas que beneficien a ambos territorios”, ha declarado el alcalde tras el encuentro.

Por su parte, la presidenta de FICCI ha valorado positivamente el interés de nuestra ciudad por establecer vínculos con India y ha resaltado el papel de Valladolid como ejemplo de ciudad europea dinámica y abierta a la colaboración internacional.

“La visita del alcalde de Valladolid representa una oportunidad estratégica para conectar nuestras redes empresariales. FICCI está comprometida con impulsar asociaciones globales que promuevan el crecimiento económico, y el Año Dual 2026 es un momento clave para avanzar en esa dirección”, ha expresado Raje Scindia.

Durante la reunión se han analizado posibles líneas de colaboración concreta en áreas como la tecnología aplicada al sector agroalimentario (clave para ambas economías), el intercambio de buenas prácticas sobre digitalización de pymes y la promoción cruzada de eventos empresariales y ferias de inversión.

Carnero ha aprovechado también para presentar la oferta de innovación y talento de la ciudad, con especial énfasis en los sectores de automoción, energías renovables y la industria cultural, que podrían tener un alto potencial de cooperación con homólogos indios.

Este encuentro marca un hito dentro de la agenda de internacionalización del Ayuntamiento de Valladolid, que busca posicionar la ciudad como un nodo estratégico en el mapa económico global, a través de alianzas institucionales con actores de primer nivel como FICCI, una de las organizaciones empresariales más influyentes del continente asiático.

El Ayuntamiento continuará en los próximos meses trabajando en el desarrollo de actividades conjuntas con FICCI y otros organismos indios, con el objetivo de preparar una participación destacada de Valladolid en el marco del Año Dual, que se celebrará a lo largo de 2026 en ambos países con eventos culturales, económicos, académicos y tecnológicos.

Oficina Económica Comercial y Embajada de España

Asimismo, Jesús Julio Carnero, también ha aprovechado, durante su agenda de trabajo, para visitar la Oficina Económica Comercial de España en Nueva Delhi, como parte del proceso de afianzamiento de relaciones de cara al Año Dual, después de ser recibido en la embajada española por varios miembros del equipo del embajador español Juan Antonio March donde se ha aprovechado a tratar varios proyectos importantes para Valladolid en el futuro diplomático de nuestra ciudad con el país asiático.