Junta y Ecoembes refuerzan su colaboración para impulsar el reciclaje de envases en Castilla y León

La Junta de Castilla y León y Ecoembes refuerzan su colaboración para impulsar el reciclaje de envases en la Comunidad. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se reunió con la CEO de Ecoembes, Rosa Trigo, tras el convenio marco firmado el pasado 9 de julio, que garantiza la financiación de la recogida selectiva y el reciclaje de envases domésticos, y promueve campañas de sensibilización ambiental en todo el territorio.

Según informa el Ejecutivo en un comunicado recogido por Ical, el convenio establece los compromisos de la Comunidad, de las entidades locales que se adhieran voluntariamente y de Ecoembes, con el fin de garantizar el reciclado y valorización de los residuos de envases. La adhesión de los municipios podrá realizarse en un plazo de seis meses desde la firma, con efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Por un lado, la Junta deberá dar difusión del convenio entre las entidades locales, poner en marcha mecanismos de control e inspección y participar en campañas de sensibilización y reporte de resultados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ecoembes, financia la recogida selectiva y tratamiento de envases, garantiza el reciclado conforme a especificaciones técnicas y colabora en actividades de información y sensibilización.

Además, las entidades locales se encargan de realizar la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, así como de la recuperación de envases en plantas de tratamiento, de la adecuación de ordenanzas municipales y de la participación en campañas de sensibilización.

Por otra parte, el convenio regula tanto la recogida separada en contenedores (amarillo y azul) como la recuperación de envases en otros flujos de residuos (fracción resto, limpieza de vías públicas, etc.). Además, Ecoembes garantiza, directamente o a través de gestores autorizados, el reciclado y/o valorización de los residuos de envases recuperados, asegurando su trazabilidad y destino final.

Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema, se incluyen pluses económicos a municipios con mejores resultados de recogida y a aquellos que enfrentan mayores costes logísticos. Asimismo, se establecen incentivos anuales para las plantas de selección que superen determinados umbrales de recuperación, así como apoyos específicos para instalaciones pequeñas que acometan procesos de automatización.

En 2024 se recogieron de forma separada en la Comunidad más de 39.600 toneladas de envases ligeros y 45.400 toneladas de papel-cartón, gracias a la colaboración de los 2,3 millones de habitantes de Castilla y León y a la red de más de 41.000 contenedores instalados en la región. En total, Ecoembes destinó en 2024 más de 27,7 millones de euros a las entidades locales para financiar la gestión y la sensibilización.

Con este convenio, la Junta y Ecoembes refuerzan su compromiso con la sostenibilidad y con la mejora de la gestión de los residuos, impulsando una economía circular que contribuya a preservar el patrimonio natural de la Comunidad.