Castilla y León logra “importantes avances” en medicina de precisión

Castilla y León ha logrado “importantes avances” en el campo de la medicina de precisión tras la puesta en marcha en 2024 de un plan estratégico autonómico en este ámbito, basado en más de 70 iniciativas previas que existían ya la Comunidad, relacionadas con nuevos modelos asistenciales, unidades de referencia, estructuras de investigación o liderazgo clave en proyectos nacionales e internacionales.

Así lo asegura la doctora María Isidoro, jefa de Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, quien además es directora científica del Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión y del Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León, y quien ha participado junto a otros 23 expertos nacionales en la elaboración del informe titulado ‘Aproximación Coordinada en Medicina Personalizada de Precisión entre Comunidades Autónomas’, publicado recientemente por la Fundación Instituto Roche.

El objetivo del proyecto es identificar recomendaciones que ayuden a coordinar las iniciativas y proyectos de medicina personalizada de precisión entre las comunidades Autónomas para que, en la medida de lo posible, puedan implementarse de manera conjunta y sinérgica en el sistema sanitario.

La doctora Isidoro destaca varios pilares fundamentales de la actividad en Castilla y León a lo largo de los último años En primer lugar, en el campo de la genómica, el Plan Integral de Enfermedades Raras, que ha recibido varios reconocimientos nacionales, se integra la secuenciación masiva de genoma completo con inteligencia artificial.

Por otro lado, el impulso a la farmacogenómica a través de un modelo propio para la prescripción farmacológica y también con soporte de inteligencia artificial y reconocimiento internacional. Asimismo, recalcó que se han logrado avances en diferentes especialidades ligadas a la Medicina Personalizada de Precisión, desde cardiología oncología o incluso psiquiatría y alergología de precisión.

Además, la doctora Isidro incide en las necesidades formativas, “no solo de los profesionales, sino también de los dedicados a la gestión de los recursos, especialmente humanos, de infraestructuras y económicos, además de la investigación y la innovación y, como no, el abordaje de la salud digital de precisión con aspectos clave como el big data sanitario, la telemedicina o el hospital inteligente”, apunta, en declaraciones recogidas por Ical.

La creación de una Comisión Técnica Específica de Medicina Personalizada de Precisión dentro del Consejo Interterritorial puede resultar “de gran ayuda” para que los clínicos adquieran las competencias transversales en todos los ámbitos y puedan aplicar la medicina de precisión de manera adecuada.

“El trabajo coordinado entre comunidades autónomas resulta esencial ya que no tiene sentido que las que están comenzando a implementar se encuentren con las mismas barreras que nos hemos encontrado previamente y, sobre todo, para garantizar la equidad interterritorial. Se trata de proporcionar el mejor abordaje existencial a nuestros pacientes por lo que lo importante es compartir las experiencias de éxito y poder trabajar todos alineados”, recalca.

En ese sentido, apunta que el desarrollo de este órgano “puede favorecer enormemente la homogeneidad de las actuaciones, tanto en lo relativo a la regulación como la financiación, sostenibilidad y eficiencia, con una planificación orientada a conseguir que la atención de los pacientes sea similar con independencia de la región de procedencia”.